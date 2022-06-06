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Україна контратакує у двох місцях на сході: свіжа карта боїв (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські військові захищають країну Новина оновлена 06 червня 2022, 06:53
Українські військові захищають країну

Ворог обстрілює позиції військових по всій лінії фронту та поливає вогнем мирні міста

У Сєвєродонецьку українські військові продовжують відтісняти переважаючі сили супротивника. Ворог стягує і техніку, і військових у район, проте відступає до східної околиці міста. Також їх відтіснили із південних населених пунктів.

Дослідники Інституту вивчення війни в аналізі подій на фронті за минулу добу відзначають, що росія хоч і почала наступ до Слов’янська з двох напрямків — на південний схід від Ізюму та на захід від Лимана, але ймовірність того, що вони зможуть просунутися мала, адже пріоритет у Сєвєродонецька.

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На північ від Харкова ЗСУ провели контратаки, а на півдні російських військ продовжують оборонятися і відстрілюватися від українських Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог висунувся до Слов’янська з боку Ізюма, вони атакували Богородичне та Довгеньке, але безуспішно. Також противник іде на північний захід від Лиману у районі Святогірська. Повідомляється, що вони могли просунутися в межах 15 км від Слов’янська. Серйозних перспектив просування дослідники не бачать, оскільки росвійська націлені на Сєвєродонецьк.

Карта бойових дій на Харківщині та Луганщині
Карта бойових дій на Харківщині та Луганщині

Ситуація у Сєвєродонецьку. Минулого дня українські сили оборони не лише зупинили просування росіян у місті, а й відкинули їх на східну околицю. Також повідомляється про успішну контратаку ЗСУ у Сиротному та Лісовій Дачі (села на півдні Сєвєродонецька). Щоб підтримати наступ у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Тошківці та Устинівці ворог атакує з мінометів, артилерії та РСЗВ. Українці їм гідно відповідають.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька
Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Окупанти також продовжують атакувати на схід від Бахмута, але в наступ не пішли. Штурми тривали у Білогорівці, Михайлівці, Доломітному. В Авдіївському напрямі підтвердженого наступу також не було.

Харків

Серйозні обстріли Харкова та околиць продовжуються, російські джерела заявляють, що українські сили контратакують позиції росвійськ на півночі Харківщини, зокрема у Цупівці, Великих Проходах, Терновій, Старому Салтові.

Карта боїв у Харківській області
Карта боїв у Харківській області

Південь України

Ворог утримує оборону, намагається штурмувати у районі Високопілля та Кочубеївки, обстрілюють на лінії фронту у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Карта боїв на півдні України
Карта боїв на півдні України

Напередодні стало відомо, що тимчасово окуповано 60% Запорізької області.

Як раніше писав "Телеграф", повідомили про смерть ще одного високопоставленого російського ворога – під Попасною знищили генерал-майора Романа Кутузова.

Теги:
#Україна #Росія #Мапа #Війна