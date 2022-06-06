Україна контратакує у двох місцях на сході: свіжа карта боїв (відео)

Ворог обстрілює позиції військових по всій лінії фронту та поливає вогнем мирні міста

У Сєвєродонецьку українські військові продовжують відтісняти переважаючі сили супротивника. Ворог стягує і техніку, і військових у район, проте відступає до східної околиці міста. Також їх відтіснили із південних населених пунктів.

Дослідники Інституту вивчення війни в аналізі подій на фронті за минулу добу відзначають, що росія хоч і почала наступ до Слов’янська з двох напрямків — на південний схід від Ізюму та на захід від Лимана, але ймовірність того, що вони зможуть просунутися мала, адже пріоритет у Сєвєродонецька.

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На північ від Харкова ЗСУ провели контратаки, а на півдні російських військ продовжують оборонятися і відстрілюватися від українських Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог висунувся до Слов’янська з боку Ізюма, вони атакували Богородичне та Довгеньке, але безуспішно. Також противник іде на північний захід від Лиману у районі Святогірська. Повідомляється, що вони могли просунутися в межах 15 км від Слов’янська. Серйозних перспектив просування дослідники не бачать, оскільки росвійська націлені на Сєвєродонецьк.

Карта бойових дій на Харківщині та Луганщині

Ситуація у Сєвєродонецьку. Минулого дня українські сили оборони не лише зупинили просування росіян у місті, а й відкинули їх на східну околицю. Також повідомляється про успішну контратаку ЗСУ у Сиротному та Лісовій Дачі (села на півдні Сєвєродонецька). Щоб підтримати наступ у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Тошківці та Устинівці ворог атакує з мінометів, артилерії та РСЗВ. Українці їм гідно відповідають.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Окупанти також продовжують атакувати на схід від Бахмута, але в наступ не пішли. Штурми тривали у Білогорівці, Михайлівці, Доломітному. В Авдіївському напрямі підтвердженого наступу також не було.

Харків

Серйозні обстріли Харкова та околиць продовжуються, російські джерела заявляють, що українські сили контратакують позиції росвійськ на півночі Харківщини, зокрема у Цупівці, Великих Проходах, Терновій, Старому Салтові.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Ворог утримує оборону, намагається штурмувати у районі Високопілля та Кочубеївки, обстрілюють на лінії фронту у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Карта боїв на півдні України

Напередодні стало відомо, що тимчасово окуповано 60% Запорізької області.

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