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Названо ім'я ще одного російського генерала, вбитого на Донеччині

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Російський генерал Кутузов був ліквідований на Донбасі Новина оновлена 05 червня 2022, 19:53
Російський генерал Кутузов був ліквідований на Донбасі

Це вже четвертий ворожий генерал, якого знищили українські воїни

Загиблим на Донбасі генералом, про якого без згадування прізвища повідомляли росЗМІ, виявився начальник штабу 29-ї загальновійськової армії генерал-майор Роман Кутузов.

Інформацію про це у неділю, 5 червня, повідомив російський пропагандист Сергій Сладков, зазначивши, що це вже четвертий російський генерал, якого ліквідували під чай війни в Україні.

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"Комкор Роман Кутузов — четвертий загиблий генерал, загиблий у бою. Йдеться про наші генеральські втрати на Донбасі. Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він командиром полку", — повідомив російський пропагандист.

Він додав, що Кутузов загинув, коли "повів своїх підлеглих в атаку".

Тим часом інші російські ЗМІ повідомили, що Кутузова ліквідували під час бою у напрямку траси Бахмут-Лисичанськ. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело повідомив, що два "Тигри", БТР і станція супутникового зв'язку "Андромеда", якими командував Кутузов, потрапили у засідку на трасі на Донбасі, де й були ліквідовані Силами оборони України.

Гибель Кутузова офіційно підтвердили
Гибель Кутузова офіційно підтвердили

Як пише видання "Медуза", інформація щодо того, яким підрозділом російської армії керував генерал-майор Кутузов, на 100% невідома. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони країни-агресора як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

Нагадаємо, що у Донецькій області контрактники російської окупаційної армії вчинили бунт і ледь вбили одного зі своїх генералів та його охоронців, які змушували "відказників" продовжувати бій.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Херсонській області наприкінці квітня ЗСУ ліквідували двох генералів армії РФ, а ще одного було важко поранено.

Теги:
#Росія #Донбас #Генерал-майор #Загибель