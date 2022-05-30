Окупанти мало не розстріляли свого ж генерала: у військах рф бунти

російські солдати вже готові вбивати свої генералів, аби не йти у бій з українцями

У Донецькій області контрактники російської окупаційної армії, котрі вже 95-ий день поспіль воюють проти українців, вчинили бунт і ледь вбили одного зі своїх генералів та його охоронців, які змушували "відказників" продовжувати бій. Окупанти відмовилися виконувати злочинні накази керівництва, тож командувач був змушений ганебно втекти з передової, підібгавши хвоста.

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Про це стало відомо у понеділок, 30 травня, з нової телефонної розмови загарбника, яку вдалося перехопити представникам Служби безпеки України. За словами окупанта, напередодні до них приїхав командувач округа Валерій Солодчук. Він намагався придушити бунт солдатів, які категорично відмовлялися йти "на передок".

Загарбник говорить, що від їхньої бригади, де раніше налічувалося понад 600 осіб, залишилася лише третина. Решта — або поранені, або загинули, тож воювати в Україні вони більше не хочуть.

"У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "Я, каже, вас завалю, якщо ви, нах.., не поїдете туди! …" І все!". Тут наш пацаньонок: "Йди, каже, вали!" Єб*ть, він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрели, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут". Все. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі. Він у свій бобик сів, поїхав", – розповів дружині загарбник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що солдати російської "елітної" танкової дивізії масово почали писати рапорти на звільнення, адже моральний стан окупантів на вкрай низькому рівні і воювати з українцями вони більше не хочуть.