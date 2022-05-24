Солдати російської "елітної" танкової дивізії масово пишуть рапорти на звільнення: у розвідці назвали причини

За даними розвідки, бойовий дух у солдатів дуже низький

Російські солдати з 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської дивізії масово пишуть рапорти про звільнення з військової служби.

Про це пише OBOZREVATEL із посиланням на свої джерела у розвідці.

Зазначається, що в лавах російської армії дуже погана ситуація з морально-психологічним станом солдатів, частково це пов’язано з тим, що дехто почав розуміти, що керівництво збрехало їм про цілі нападу на Україну.

Станом на 23 травня рапорти написали близько 90% всього складу полку.

Солдати також намагаються терміново отримати статус учасника бойових дій, щоб їм виплатили належні грошові компенсації.

Не виключається, що це також може бути пов’язане з недавнім судом над сержантом Кантемирівської дивізії Вадимом Шишимаріним, якого в Україні засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя під час спроби втекти назад до росії.

Варто зазначити, що Таманську дивізію вважають одним із найелітніших підрозділів у російській армії. Вона брала участь у боях проти ЗСУ у 2015 році та обстрілювала Маріуполь, а у 2022 році дивізія брала участь у боях на Харківському напрямку.

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Як повідомлялося раніше, наразі найважчі бої в Україні розгортаються на Донбасі.

За словами військового експерта Ігаля Левіна, ситуація там може загостритися протягом наступних двох тижнів, оскільки росія кинула туди майже все, що має.