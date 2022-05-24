Укр

Солдаты российской "элитной" танковой дивизии массово пишут рапорты на увольнение: в разведке назвали причины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
842
Солдаты начали догадываться, что руководство их обмануло
Солдаты начали догадываться, что руководство их обмануло

По данным разведки, боевой дух у солдат очень низкий

Российские солдаты из 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской дивизии массово пишут рапорты об увольнении с воинской службы.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники в разведке.

Отмечается, что в рядах российской армии очень плохая ситуация с морально-психологическим состоянием солдат, отчасти это связано с тем, что некоторые начали понимать, что руководство соврало им о целях нападения на Украину.

По состоянию на 23 мая, рапорты написали около 90% всего состава полка.

Солдаты также пытаются в срочном порядке получить статус участника боевых действий, чтобы им выплатили положенные денежные компенсации.

Не исключается, что это также может быть связано с недавним судом над сержантом Кантемировской дивизии Вадимом Шишимариным, которого в Украине приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя во время попытки сбежать обратно в россию.

Стоит отметить, что Таманскую дивизию считают одним из самых элитных подразделений в российской армии. Она принимала участие в боях против ВСУ в 2015 году и обстреливала Мариуполь, а в 2022 году дивизия принимала участия в боях на Харьковском направлении.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее тяжелые бои в Украине разворачиваются на Донбассе.

По словам военного эксперта Игаля Левина, ситуация там может обостриться в течении следующих двух недель, поскольку россия бросила туда почти все, что у нее есть.

Теги:
#Россия #ГУР