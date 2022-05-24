Солдаты российской "элитной" танковой дивизии массово пишут рапорты на увольнение: в разведке назвали причины

По данным разведки, боевой дух у солдат очень низкий

Российские солдаты из 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской дивизии массово пишут рапорты об увольнении с воинской службы.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники в разведке.

Отмечается, что в рядах российской армии очень плохая ситуация с морально-психологическим состоянием солдат, отчасти это связано с тем, что некоторые начали понимать, что руководство соврало им о целях нападения на Украину.

По состоянию на 23 мая, рапорты написали около 90% всего состава полка.

Солдаты также пытаются в срочном порядке получить статус участника боевых действий, чтобы им выплатили положенные денежные компенсации.

Не исключается, что это также может быть связано с недавним судом над сержантом Кантемировской дивизии Вадимом Шишимариным, которого в Украине приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя во время попытки сбежать обратно в россию.

Стоит отметить, что Таманскую дивизию считают одним из самых элитных подразделений в российской армии. Она принимала участие в боях против ВСУ в 2015 году и обстреливала Мариуполь, а в 2022 году дивизия принимала участия в боях на Харьковском направлении.

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Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее тяжелые бои в Украине разворачиваются на Донбассе.

По словам военного эксперта Игаля Левина, ситуация там может обостриться в течении следующих двух недель, поскольку россия бросила туда почти все, что у нее есть.