Застрелил гражданского "чтобы свои отстали" – за что российского солдата Шишимарина приговорили к пожизненному

Оккупант объяснил кто приказал ему выстрелить и почему он не посмел ослушаться

В понедельник, 23 мая, Соломенский райсуд Киева приговорил к пожизненному заключению 22-летнего солдата российской армии Вадима Шишимарина, который 28 февраля в поселке Чупаховка на Сумщине, убил 62-летнего Александра Шелипова.

Убивать "не хотел", но убил

Как следует из материалов суда, сержант Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин 24 февраля пересек государственную границу Украины в составе своего подразделения, которое потом не раз попадало под обстрел ВСУ.

Наконец, после очередного обстрела 28 февраля в районе поселка Чупаховка Сумской области группа российских военных из 5 человек, в составе которой оказался и Шишимарин, осталась без транспорта. На дороге они обстреляли легковой автомобиль "Фольксваген пассат" серого цвета, водитель которого спасся бегством, а они сели в авто и поехали в Чупаховку.

По словам самого Шишимарина, в Чупаховке возле дома 52 по улице Лебединского они увидели с велосипедом какого-то местного жителя, как оказалось позднее это был 62-летний Александр Шелипов. Он был в гражданской одежде, без оружия и разговаривал по телефону.

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"Водитель нашего авто прапорщик Макеев закричал, что он передает наши координаты ВСУ и сказал мне стрелять, сидевший рядом с ним на переднем сидении военный начал кричать, чтобы я стрелял, потому что я подвергаю их опасности. Я не хотел стрелять, но хотел, чтобы от меня отстали и потому дал короткую неприцельную очередь", — заявил сам Шишимарин на допросе в суде.

"Неприцельная" очередь убила Александра Шелипова наповал, он получил смертельное ранение головы в левый висок.

Менее чем через час после случившегося, уже на другом авто оккупанты попали в засаду бойцов территориальной обороны и человек, кричавший Шишимарину убить гражданского, был убит, а он и трое его сослуживцев на рассвете 1 марта сдались.

Загадочный Куфаков

Человек, непосредственно приказавший Шишамарину убить гражданского, и убитый спустя час после преступления, остается загадочной фигурой.

По словам Вадима Шишимарина он не входил в состав его подразделения и прибился к ним уже в ходе их бегства – он был в военной форме, но звания, кто он и откуда никто в группе российских беглецов, не знал. Его знали только по фамилии – Куфаков, возможно он был сотрудником спецслужб или наемником имевшим боевой опыт.

Другой загадкой случившегося был тот факт, что непосредственный начальник Шишимарина, старший лейтенант Калинин в этот момент находился в багажнике, вместо того чтобы сидеть в авто и руководить действиями своих подчиненных.

Как пояснил Иван Мальтис, также бывший в том авто на суде по убийству Александра Шелипова, лейтенант Калинин после убийства запретил стрелять по гражданским и вообще приказал поставить оружие на предохранитель.

Более развернутую картину случившегося получить в суде невозможно, поскольку Калинин, как и прапорщик Макеев, собственно первый закричавший, что Шелипова надо убить, еще в апреле были обменяны и теперь находятся в россии.

Сам Вадим Шишимарин полностью признал свою вину и попросил прощения у вдовы убитого им мужчины.

В россии отреагировали на обвинительный приговор Вадиму Шишимарину и заявили, что будут защищать его интересы всеми доступными им способами.