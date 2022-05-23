Застрелив громадянського "щоб свої відстали" – за що російського солдата Шишімарина засудили до довічного

Окупант пояснив хто наказав йому вистрілити і чому він не наважився не послухатися

У понеділок, 23 травня, Солом’янський райсуд Києва засудив до довічного ув’язнення 22-річного солдата російської армії Вадима Шишімаріна, який 28 лютого у селищі Чупахівка на Сумщині вбив 62-річного Олександра Шеліпова.

Вбивати "не хотів", але вбив

Як випливає з матеріалів суду, сержант Кантемирівської дивізії Вадим Шишімарін 24 лютого перетнув державний кордон України у складі свого підрозділу, який потім неодноразово потрапляв під обстріл ЗСУ.

Нарешті, після чергового обстрілу 28 лютого в районі селища Чупахівка Сумської області група російських військових із 5 осіб, у складі якої опинився і Шишімарін, залишилася без транспорту. На дорозі вони обстріляли легковий автомобіль "Фольксваген пасат" сірого кольору, водій якого втік, а вони сіли в авто та поїхали до Чупахівки.

За словами самого Шишімарина, у Чупахівці біля будинку 52 на вулиці Лебединського вони побачили з велосипедом якогось місцевого жителя, як виявилося пізніше це був 62-річний Олександр Шеліпов. Він був у цивільному одязі, без зброї і розмовляв телефоном.

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"Водій нашого авто прапорщик Макєєв закричав, що він передає наші координати ЗСУ і сказав мені стріляти, військовий, який сидів поруч із ним на передньому сидінні, почав кричати, щоб я стріляв, тому що я наражаю їх на небезпеку. Я не хотів стріляти, але хотів, щоб від мене відстали і тому дав коротку неприцільну чергу", — заявив сам Шишімарін на допиті в суді.

"Неприцільна" черга вбила Олександра Шеліпова наповал, він отримав смертельне поранення голови у ліву скроню.

Менш ніж за годину після того, що сталося, вже на іншому авто окупанти потрапили в засідку бійців територіальної оборони і людина, яка кричала Шишимарину вбити цивільного, було вбито, а він і троє його товаришів по службі на світанку 1 березня здалися.

Загадковий Куфаков

Людина, яка безпосередньо наказала Шишамарину вбити цивільного, і вбита через годину після злочину, залишається загадковою фігурою.

За словами Вадима Шишімаріна, він не входив до складу його підрозділу і прибився до них вже в ході їх втечі – він був у військовій формі, але звання, хто він і звідки ніхто в групі російських втікачів, не знав. Його знали тільки на прізвище — Куфаков, можливо він був співробітником спецслужб або найманцем, який мав бойовий досвід.

Іншою загадкою того, що сталося, був той факт, що безпосередній начальник Шишімаріна, старший лейтенант Калінін у цей момент знаходився в багажнику, заміст того щобь сидіти в авто і керувати діями своїх підлеглих.

Як пояснив Іван Мальтіс, який також був у тому авто на суді з убивства Олександра Шеліпова, лейтенант Калінін після вбивства заборонив стріляти по цивільних і взагалі наказав поставити зброю на запобіжник.

Більш розгорнуту картину того, що сталося, отримати в суді неможливо, оскільки Калінін, як і прапорщик Макєєв, який перший закричав, що Шеліпова треба вбити, ще у квітні були обміняні і тепер перебувають у росії.

Сам Вадим Шишімарін повністю визнав свою провину і вибачився у вдови вбитого ним чоловіка.

У Росії відреагували на обвинувальний вирок Вадиму Шишімарину і заявили, що захищатимуть його інтереси всіма доступними їм способами.