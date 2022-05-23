У путіна відреагували на довічний вирок окупанту в Україні

У росії запевняють, що життя їхніх громадян нібито має для уряду першочергове значення

кремль схвильований ситуацією щодо винесення судового вироку російському контрактнику Вадиму Шишімарину та його ймовірного довічного ув'язнення, тому планує знайти варіанти, щоб захистити громадянина рф.

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Про це у понеділок, 23 травня, заявив речник російського президента дмитро пєсков, — пише "Інтерфакс".

"Безумовно, нас хвилює доля нашого громадянина. На жаль, ми не маємо можливості для захисту його інтересів на місці. Оскільки фактично діяльність наших установ (в Україні — ред. редакцією) просто не ведеться. Але це не означає, що ми не розглядатимемо можливість продовження спроб" іншими каналами", — пояснив він.

Окрім того, речник кремля додав, що доля кожного російського громадянина має для росії "першочергове значення".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший в Україні суд над солдатом окупаційної армії, який безжалісно вбив мирного жителя Сумської області, пройшов 18 травня. Свою провину загарбник під час судового засідання спростовувати не став і навіть вибачився перед вдовою вбитого. Наразі його адвокат готує документи на апеляцію.