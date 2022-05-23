Перший вирок окупанту: за вбивство мирного жителя солдат рф отримав довічне

Наказ стріляти в українця солдат нібито отримав від прапорщика та ще однієї особи. Жоден з них не були його безпосередніми командирами

Київський суд оголосив вирок російському військовослужбовцеві Вадиму Шишімаріну, який вбив мирного жителя Сумської області. За кривавий злочин окупанту присудили довічне ув'язнення.

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Як повідомляє "ВВС", під час судового засідання Шишімарін визнав себе винним і попросив вибачення у вдови вбитого ним чоловіка. За його словами, стріляти у мирну людину він не хотів, проте все ж зробив це на вимогу офіцера. Варто відзначити, що наказ російському солдатові віддала особа, яка не була його безпосереднім командиром.

Адвокат окупанта після оголошення вироку заявив, що готуватиме документи на оскарження відповідного рішення в Апеляційному суді.

Як вдалося встановити в рамках слідства, 28 лютого колона, в якій їхав обвинувачуваний Вадим Шишімарін, потрапила під обстріл. Під час спроби сховатися та врятувати своє життя, він спільно з іншими російськими військовими захопили легковий автомобіль. Під час руху на посеред дороги вони помітили чоловіка, який розмовляв телефоном. Вважаючи, що місцевий житель може повідомити про них українським військовим, Шишімарину наказали вбити його, тож солдат поцілив у цивільного чоловіка прямо з вікна машини.

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