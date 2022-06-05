Понад половина Запорізької області — під контролем росіян: голова ОВА розповів про ситуацію

Окупанти зруйнували понад 2,7 тисячі об’єктів інфраструктури, але частину з них уже відновили

Станом на 5 червня близько 60% Запорізької області знаходяться під російською окупацією, а в деяких районах відбуваються бойові дії.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час наради з президентом України Володимиром Зеленським, коли той відвідав область із робочим візитом.

За його словами, в цей час 77 населених пунктів залишаються без електроенергії через бойові дії, що продовжуються.

Також Старух зазначив, що противник знищив в області 2701 об’єкт інфраструктури, з яких майже 700 уже було відновлено.

Запорізька область, зазначив він, продовжує приймати біженців з окупованих районів України, для чого було створено гуманітарні хаби. Більшість біженців прибуває з Херсонської області, але є й люди з Мелітополя.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці травня окупанти стягували на Запорізький напрямок додаткові сили та техніку, проте вже на початку червня стало відомо, що росіяни готують т.зв. "референдум" про проголошення "знр" з центром у Мелітополі, що може свідчити про те, що від планів із захоплення облцентру вони відмовилися.