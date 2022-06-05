Более половины Запорожской области — под контролем россиян: глава ОВА рассказал о ситуации

Оккупанты разрушили более 2,7 тысячи объектов инфраструктуры, но часть из них уже восстановили

По состоянию на 5 июня, около 60% Запорожской области находятся под российской оккупацией, а в некоторых районах происходят боевые действия.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот посетил область с рабочим визитом.

По его словам в настоящее время 77 населенных пунктов остаются без электроэнергии из-за продолжающихся боевых действий.

Также Старух отметил, что противник уничтожил в области 2701 объект инфраструктуры, из которых почти 700 уже были восстановлены.

Запорожская область, отметил он, продолжает принимать беженцев из оккупированных районов Украины, для чего были созданы гуманитарные хабы. Большая часть беженцев прибывает из Херсонской области, но есть и люди из Мелитополя.

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Как сообщалось ранее, в конце мая оккупанты стягивали на Запорожское направление дополнительные силы и технику, однако уже в начале июня стало известно, что россияне готовят т.н. "референдум" о провозглашении "знр" с центром в Мелитополе, что может свидетельствовать о том, что от планов по захвату облцентра они отказались.