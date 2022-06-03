Оккупанты отказались от идеи захвата Запорожья: появился важный знак

Бои в регионе продолжат, но без надежды далеко продвинуться

Российские военные после провалов продвижения вглубь Запорожской области могут отказаться от идеи захвата областного центра и сделать Мелитополь "столицей" региона.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на свои источники в украинской разведке. По их данным, захватчики уже якобы готовят "референдум" о создании так называемой "знр" с центром в Мелитополе.

Новый "референдум" россияне собрались фальсифицировать в августе, сообщают журналисты.

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При этом российские военные получили приказ до августа продвинуться как можно дальше взглубь Запорожской области. Но поскольку заранее решили делать центр в Мелитополе, то на захват Запорожья никто и не надеется.

"Границами" квазиформирования могут выбрать границы оккупированных на тот момент территорий или админграницу всей области, — пока не определились.

Как видно по картам боевых действий, россияне оккупировали южные районы еще в первые дни вторжения, но последние месяцы не смогли существенно продвинуться.

Карта боевых действий Запорожье 03.06.2022

Тем не менее, как сообщал "Телеграф", оккупанты активно наводят в Мелитополе свои "порядки", заблокировали украинскую связь и раздают свои сим-карты.