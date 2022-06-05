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Бої за Сєвєродонецьк рф не потрібні: військовий експерт пояснив, чому путін програв битву за Донбас

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бої за Сєвєродонецьк за фактом росіянам не потрібні, але їх чомусь ведуть Новина оновлена 05 червня 2022, 06:36
Бої за Сєвєродонецьк за фактом росіянам не потрібні, але їх чомусь ведуть

Ворожа армія на багатьох напрямках нарешті сповільнилася або зовсім зупинилася

Лінія фронту в Донецькій та Луганській областях продовжує бути однією з найнапруженіших. Проте незважаючи на жорстокі битви за той самий Сєвєродонецьк, полковник запасу Сергій Грабський просить звертати увагу на динаміку бойових дій, яка загалом свідчить про програш росії у битві за Донбас.

Про це військовий експерт докладніше розповів "Телеграфу", аналізуючи те, що відбувається на фронті.

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Грабський стверджує, що головним завданням Кремля було "швидке визволення" Луганщини та Донеччини. Більше того, армія Росії мала всі перспективи для такого кроку, адже в перші тижні окупантам вдалося захопити понад 70% території Луганської області.

"Але через два місяці не досягли практично нічого, — констатує експерт. — Зайшли до Сєвєродонецька, де ведуть абсолютно непотрібні їм бої. Намагалися переправитися через Сіверський Донець, де втратили масу людей і техніки. Тактичним успіхом можна вважати просування в районі Попасної на 15-20 км. Але це точно не перемога”.

За словами Грабського, більшість інших напрямів фронту на Донбасі демонструють відносну стабілізацію. У багатьох випадках ворожа армія змушена відмовитися від наступу та просування — доводиться сповільнюватись та починати оборону.

При цьому полковник запасу переконаний, що російське керівництво кидає своїх солдатів на забій виключно задля досягнень політичних цілей. На якусь доцільність, у тому числі військову, їм начхати. Тому Сергій Грабський передбачає величезні втрати в окупаційній армії.

"Це така специфіка, традиція росії — воювати "до останнього солдата", — наголошує він. — Відповідно, лише після того, як агресор зазнає втрат, несумісних із можливістю продовжувати операцію, вони змушені будуть зупинитися для перегрупування".

Такими цифрами стане більше третини особового складу та військової техніки у кожному з підрозділів, вважає Грабський. Тому Україні так важливо зараз якнайшвидше зібрати потрібні ресурси, щоб почати ефективно атакувати у відповідь.

Зараз, нагадує експерт, більшість російських сил кинуто саме на Донбас. Якщо порівнювати присутність живої сили на інших напрямах фронту, то там все плюс-мінус гладко — десь у співвідношенні 1:1,5 — що практично порівну.

"Росія не має можливості продовжувати широкомасштабні наступальні дії, — каже Сергій Грабський. — Лише, використовуючи традиційну тактику, продавлювати нашу оборону на окремому напрямку, домагаючись абсолютно непотрібних тактичних перемог ціною колосальних втрат".

Однак такий підхід призводить і до великих втрат в українській армії, яка має героїчну оборону. Однак у нас позиція краща, і головне завдання — утримувати ворога на тих позиціях, які вже є.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи міг бути Сєвєродонецьк "пасткою" для армії оосії і як взагалі проходить оборона Донбасу. Свої думки висловили різні українські експерти.

Також ми розповідали, що відбувається на всіх напрямках фронту, використавши для цього найсвіжіші карти боїв в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Луганська область #Війна #Донбас #Сєвєродонецьк