Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов про ситуацію у Сєвєродонецьку:

Обстановка в Сєвєродонецьку

Російські війська захопили майже усе місто, і сьогодні продовжували атаки увесь день, але зустріли відчайдушний опір українських воїнів на околицях у кількох мікрорайонах.

Російська артилерія, міномети та танки сьогодні протягом 12 годин піддавали щільному артилерійському обстрілу усі квартали, які захищають наші бійці, будинки мирних мешканців, та територію заводу Азот.

Кілька російських штурмових груп намагались під прикриттям артилерійського вогню прорвати нашу оборону, але усі спроби було відбито.

Російські війська зносять будинки зосередженим вогнем, не звертаючи увагу, чи переховуються у будинках мирні громадяни. Те, що ворог не здатен захопити він намагається просто знищити.

Українські воїни попри важку обстановку наносять противнику значні втрати, бої йдуть жорстокі із застосуванням усіх видів зброї, але передусім артилерії.