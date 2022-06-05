ЗСУ здійснили успішну контратаку на одному з ключових напрямків: свіжа карта

Українські військові за останню добу вдало атакували ворогів на декількох напрямках

У неділю, 5 червня, британська розвідка оновила інформацію про ситуацію на фронтах України та поділилася картою бойових дій. За даними розвідників, за останню добу Сили оборони України здійснили успішну контратаку в Сєвєродонецьку.

Відповідні дані опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті. Зазначається, що контратака у Сєвєродонецьку могла призупинити оперативний успіх росіян, якого їм вдалося досягнути раніше.

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Британська розвідка зазначила, що Сєвєродонецьк тепер вважається "спірним" містом, а це означає, що окупантам його взяти не вдалося попри максимальне зосередження бойових підрозділів на цьому напрямку.

При цьому у Міноборони Британії поділилися інформацією, що до складу ворожих військ на цьому напрямку входять мобілізовані з так званої "ЛНР", а ці "вояки" мають дуже погану зброю і захист, а також низький професійний рівень підготовки.

Судячи з даних карти, наступ ЗСУ триває у Харківські та Херсонській областях, при цьому в останній українські військові зуміли суттєво відкинути ворожу армію.

Ситуація на фронті станом на 5 червня

Варто зазначити, що за даними Генштабу, російські окупанти на Донбасі перегрупувалися й почали наступ одразу з декількох напрямків. Зокрема, на Слов’янському напрямку ворожа армія веде наступ у напрямку Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.

Не припиняються спроби витіснити позиції ЗСУ та захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також заблокувати логістичні шляхи українській армії.

На Лиманському напрямку окупанти наступають на Святогірськ, вони намагаються відкинути українські Сили опору на правобережжя Сіверського Дінця.

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На інших напрямках ситуація має такий вигляд:

На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.

На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на околицях міста. Зафіксовано застосування окупантами фосфорних боєприпасів у Черкаських Тишках.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти у неділю, 5 червня, завдали ракетних ударів по територіях Київщини, Одещини, Донеччини та Миколаївщини.