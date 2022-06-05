Війна — день 102: ЗСУ стримують наступ росіян, у помсту окупанти руйнують мирні міста

Оперативно про головне за 5 червня

В Україні розпочався 102-й день від початку повномасштабного військового вторгнення росії. Мирні міста нашої країни продовжують зазнавати обстрілів, а окупанти руйнують не тільки житлові будинки, а й не гребують спалювати церкви. Проте очевидно, що темпи російського наступу помітно сповільнилися, а на Донбасі, куди вони стягнули більшу частину своїх військ, українські захисники продовжують чинити жорсткий опір. Водночас згідно з "оптимістичними" прогнозами міністра оборони України Олексія Резнікова, війна може закінчитися вже до кінця року, однак у росії схоже почали готувати населення до затяжного конфлікту.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 5 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Знищення українських церков має спонукати Українську православну церкву до висновків, заявив у традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, інформація за 2 червня доступна у статті: "Війна — день 99: ЗСУ контратакують на Херсонщині, але окупанти тиснуть на Донбасі".

Про те, що відбувалося 3 червня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 100: ЗСУ звільняють Херсонщину та дають спеку окупантам на Донбасі".

З новинами за 4 червня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 101: росіяни одержують відсіч на Донбасі, але готуються до нового штурму Харківщини".