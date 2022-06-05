На Донбасі поранено брата відомого українського політика та журналіста

Постраждалого відправили до Дніпра до шпиталю

Український політик та журналіст Масі Найєм під час бойових дій на Сході України отримав поранення в голову.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку підприємець Андрій Ставніцер, а інформацію підтвердив режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов.

"Масі Найєм, друже, тримайся. Ті, хто вміють молитися — моляться за тебе", — написав Ставніцер.

Також він додав, що Найєм отримав поранення в голову, після чого його відправили до лікарні імені Мечникова до Дніпра.

Сенцов підтвердив інформацію і додав, що поранення тяжке.

Як відомо Масі Найєм є відомим в Україні адвокатом, правозахисником та громадським діячем. Його брат Мустафа Найєм теж досить відома в Україні особистість — крім своєї політичної діяльності (нардеп 8 скликання) він також займається журналістикою та активістською діяльністю.

Як повідомлялося раніше, у боях проти окупантів загинув чемпіон Чернігова та області з боксу Ярослав Рудич, який пішов на фронт ще у 2014 році. 27-річний український захисник загинув через поранення на фронті, лікарі, на жаль, врятувати героя не зуміли.