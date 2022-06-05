Дим видно за кілометри: з’явилися відео ракетної атаки та пожежі у Києві

Попередньо повідомляється лише про один приліт

Декілька потужних вибухів пролунали вранці неділі, 5 червня, на території Києва. Як повідомлялося владою, ракети зачепили два райони столиці — Дніпровський та Дарницький, є мінімум одне влучення. Наразі на лівому березі рятувальники намагаються загасити дуже серйозну пожежу.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві новинні Telegram-канали.

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Як відомо, що Дарниця, що Дніпровський район разом становлять значну частину лівобережного Києва. Очевидно, що саме ця частина столиці "зацікавила" нині з якоїсь причини російських окупантів.

Райони Києва на карті

За кілька хвилин до вибухів багато киян бачили і навіть встигли зняти безпосередній проліт ракет.

Цей процес супроводжувався характерним гучним свистом.

Незабаром після вибуху небо заполонили клуби чорного диму, якого ставало дедалі більше.

На місце подій висунувся кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Попередньо повідомляється, що ракета була випущена по ймовірно нежитловому приміщенню.

Зараз будівля обійнята вогнем, рятувальники борються зі стихією, сподіваючись швидше локалізувати та ліквідувати спалах.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють про руйнування як цивільної, так і військової інфраструктури Києва. Це свідчить про те, що лише одним "прильотом" справа, на жаль, не завершилася.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загиблих внаслідок атаки немає. Проте є мінімум один постраждалий — його вже госпіталізували для надання медичної допомоги.

Варто додати, що вибух був такий сильний, що його чули навіть жителі Броварів. Проте, за словами мера міста Ігоря Сапожка, поки що інформації про можливі руйнування саме на території Броварської громади немає.

Окрім Києва, як відомо, недільний приліт ракет торкнувся Одещини, Миколаївщини та Донеччини.

Одеса, до речі, обстрілюється другий день поспіль. Напередодні військові відзвітували, що окупанти використовують для ударів радянські снаряди.

Найімовірніше, як уже писав "Телеграф", для цього може використовуватися російський підводний човен, присутність якого біля берегів Криму була зафіксована нашими розвідниками.