Росіяни вдарили по Одесі радянськими ракетами: що відомо про жертв

Ворог продовжує знищувати інфраструктуру регіону

Частину мешканців Одеської області вранці 4 червня розбудив потужний вибух, що пролунав у передмісті Одеси. Офіційні джерела підтверджують інформацію про приліт російської крилатої ракети. Снарядом було пошкоджено одне із місцевих сільськогосподарських підприємств.

Більше подробиць повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", повідомляє "Телеграф".

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Постраждала як територія підприємства, так і складські приміщення. Після влучення ракети на об’єкті інфраструктури почалася серйозна пожежа, дим від якої і бачили багато жителів Одещини.

Втім, рятувальники оперативно прибули на місце надзвичайної події та за лічені години ліквідували загоряння.

Поки що повідомляється про двох постраждалих. Загиблих через приліт, за попередньою інформацією, немає.

Додамо, що російські ракети були випущені із ворожих бойових літаків. Військові зазначають, що для атаки використовувалася ракета типу Х-59, яка є радянською розробкою.

Так виглядає ракета типу Х-59

Вважається, що така ракета має середній радіус дії. Раніше такі снаряди активно застосовувалися під час Чеченської війни, де росіяни теж брали безпосередню участь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про нещодавню масову ракетну атаку, коли внаслідок нічних обстрілів постраждали одразу кілька регіонів України. Прильоти ракет були зафіксовані у Харківській та Львівській областях.

Також ми писали про вибухи в порту тимчасово окупованого Бердянська.