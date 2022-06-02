росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо про жертв та руйнування

Для мешканців низки областей ніч видалася неспокійною

Окупанти в ніч на 2 червня здійснили масований ракетний удар по Україні, через що постраждала Львівська область. Крім того, вибухи були чутні в Харкові.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм-каналі, удару було завдано по Стрийському району, через що постраждали п’ятеро людей. Втім, він зазначає, що отримані ними травми оцінюються як легкі та середньої тяжкості.

Козицький наголосив, що загрози для їхнього життя немає і пообіцяв надати більше інформації вранці.

Водночас колишній радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що ракетного удару було завдано по Бескидському залізничному тунелю.

Однак цю інформацію пізніше спростували в "Укрзалізниці", зазначивши, що удари завдавалися по об’єкту інфраструктури у Львівській області. Серед залізничників постраждалих не зафіксовано.

Про вибухи також повідомляли жителі Харкова, відомо, що в одному з міських районів після цього сталася пожежа. Втім, що його причиною поки що невідомо, а офіційних коментарів з цього приводу поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, напередодні з’явилася інформація про те, що на Херсонщині з боку Дніпропетровщини ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів. Крім того, окупаційна армія зазнала втрат неподалік від Ізюма.