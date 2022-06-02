россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно о жертвах и разрушениях

Для жителей ряда областей ночь выдалась неспокойной

Оккупанты в ночь на 2 июня совершили массированный ракетный удар по Украине из-за чего пострадала Львовская область. Кроме того взрывы были слышны в Харькове.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем телеграм-канале, удар был нанесен по Стрыйском районе из-за чего пострадали пять человек. Впрочем, он отмечает, что полученные ими травмы оцениваются, как легкие и средней тяжести.

Козицкий подчеркнул, что угрозы для их жизни нет и пообещал предоставить больше информации утром.

Вместе с тем бывший советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что ракетный удар был нанесен по Бескидском железнодорожном тоннеле.

Однако эту информацию позже опровергли в "Укрзализныце", отметив, что удары наносились по объекту инфраструктуры во Львовской области. Среди железнодорожников пострадавших не зафиксировано.

О взрывах также сообщали жители Харькова, известно, что в одном из городских районов после этого произошел пожар. Впрочем, что стало его причиной пока неизвестно, а официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Как сообщалось ранее, накануне появилась информация о том, что в Херсонской области со стороны Днепропетровщины ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Кроме того оккупационная армия понесла потери неподалеку от Изюма.