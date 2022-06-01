ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонщины

ВСУ шаг за шагом освобождают родину

В среду 1 июня, на 98-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в Херсонской области со стороны Днепропетровщины ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута. Глава ОВА также подчеркнул, что Херсонщину покинули около 50% жителей.

Лагута рассказал, что ВСУ ведут наступательные действия со стороны Днепропетровской области и уже освободили более 20 населенных пунктов, правда глава ОВА не рассказал, за какой период времени удалось очистить украинскую землю от российских оккупантов. Лагута добавил, что украинские защитники продолжают идти вперед.

"Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши доблестные Вооруженные силы идут постепенно вперед и вперед, и освобождают Херсонщину", — заявил председатель Херсонской ОВА.

ВСУ освободили более 20 населенных пунктов вна севере Херсонщины

Напомним, российские захватчики начали взрывать мосты на Херсонщине, чтобы замедлить продвижение ВСУ. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что украинские войска атакуют в регионе двумя фронтами, а на некоторых участках фронта оккупанты попросту убегают. Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что ВСУ могут прорвать оборону рф на юге Украины.