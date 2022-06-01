Русские несут потери и отступают на важном направлении: свежая карта боев в Украине
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Россияне понесли потери вблизи Изюма, отдельные подразделения отступили на восстановление в город
В среду, 1 июня, на 98-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за прошедшие сутки.
По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.
На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе населенного пункта Долгенькое отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.
На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.
На Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.
На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое оккупанты произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что террористы "днр" готовят "трибунал и расстрел" для президента Украины Владимира Зеленского и не только.
Напомним, Украина в ближайшее время получит от Германии ракеты противовоздушной обороны IRIS-T SL.