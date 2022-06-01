Германия все же согласовала отправку важнейшего оружия Украине: что пришлют

Не все страны готовы отправлять Украине военную помощь

Уже в ближайшее время Украина получит от Германии, ранее не спешавшей передавать оружие Киеву, ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом в среду, 1 июня, под свое очередное выступление в Бундестаге заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, решение о поставке Украине самых современных систем противовоздушной обороны было принято на предыдущем заседании правительства, пишет DW.

"Правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которые имеет Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город", — рассказал канцлер.

Кроме того, стало известно, что вслед за Германией помощь Украине в противостоянии врагу планировала отправить и Дания. Согласно имеющимся сведениям, обнародованным телеканалом SRF, правительство этой страны хотело отправить Киеву два десятка бронированных машин Piranha III швейцарского производства.

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С соответствующей просьбой датчане обратились в официальный Берн, однако получили отказ. Швейцария заявила, что против того, чтобы его оружие поставляли в воюющие страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Швейцария — не единственная страна, отказавшаяся помогать Украине и отправлять оружие для защиты от российского агрессора. Такое решение принял и Израиль, запретивший Германии присылать Киеву противотанковые ракеты Spike, аргументируя отказ тем, что российские солдаты будут убиты их оружием, а россия в ответ может "отомстить" Израилю в Сирии.