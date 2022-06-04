Через обстріл окупантів горить одна із трьох православних лавр України (відео)
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Для російських солдатів немає нічого святого.
У суботу, 4 червня 2022 року, російські окупанти знову обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату в Донецькій області, внаслідок чого загорілася дерев’яна будівля Всіхсвятського скиту, збудована позаминулого століття.
Відео палаючого скиту з’явилося у багатьох українських телеграм-каналах. Також про це повідомили і в УПЦ МП.
"Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі", — йдеться у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.
Зазначимо, що Всіхсвятський скит збудований у 1912 році і був одним із найкращих зразків успадкування дерев’яного храмового зодчества.
Також зазначимо, що в Україні статус Лаври мають лише три православні монастирі: Києво-Печерська лавра (з 1598 або 1688 року, Київ), Почаївська лавра (з 1833 року, Почаїв), та Святогірська Успенська лавра (з 2004 року, Святогірськ).
Зазначимо, що за останній місяць Святогірська лавра вже кілька разів підпадала під обстріл росіян. 9 травня окупанти ракетними ударами зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври, а 30 травня під обстрілами росіян загинуло троє священнослужителів.
Раніше "Телеграф" наочно показував, на що російські окупанти перетворили багато населених пунктів у Донецькій області, яку вони приїхали "звільняти". Кореспондент "Телеграфа" побував у Краматорську, Слов’янську та Святогірську, та зробив розгорнутий репортаж з місця подій.