Через обстріл окупантів горить одна із трьох православних лавр України (відео)

Для російських солдатів немає нічого святого.

У суботу, 4 червня 2022 року, російські окупанти знову обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату в Донецькій області, внаслідок чого загорілася дерев’яна будівля Всіхсвятського скиту, збудована позаминулого століття.

Відео палаючого скиту з’явилося у багатьох українських телеграм-каналах. Також про це повідомили і в УПЦ МП.

"Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі", — йдеться у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

Зазначимо, що Всіхсвятський скит збудований у 1912 році і був одним із найкращих зразків успадкування дерев’яного храмового зодчества.

Також зазначимо, що в Україні статус Лаври мають лише три православні монастирі: Києво-Печерська лавра (з 1598 або 1688 року, Київ), Почаївська лавра (з 1833 року, Почаїв), та Святогірська Успенська лавра (з 2004 року, Святогірськ).

Всехсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври

Зазначимо, що за останній місяць Святогірська лавра вже кілька разів підпадала під обстріл росіян. 9 травня окупанти ракетними ударами зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври, а 30 травня під обстрілами росіян загинуло троє священнослужителів.

Раніше "Телеграф" наочно показував, на що російські окупанти перетворили багато населених пунктів у Донецькій області, яку вони приїхали "звільняти". Кореспондент "Телеграфа" побував у Краматорську, Слов’янську та Святогірську, та зробив розгорнутий репортаж з місця подій.