Из-за обстрела оккупантов горит одна из трех православных лавр Украины (видео)

Для российских солдат нет ничего святого.

В субботу, 4 июня 2022 года, российские оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области, в результате чего загорелось деревянное здание Всехсвятского скита, построенное в позапрошлом веке.

Видео горящего скита появилось во многих украинских телеграм-каналах. Также об этом сообщили и в УПЦ МП.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители" — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

Отметим, что Всехсвятский скит построен в 1912 году и был одним из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.

Также отметим, что в Украине статус Лавры имеют всего три православных монастыря: Киево-Печерская лавра (с 1598 или 1688 года, Киев), Почаевская лавра (с 1833 года, Почаев), и Святогорская Успенская лавра (с 2004 года, Святогорск).

Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры

Отметим, что за последний месяц Святогорская лавра уже несколько раз попадала под обстрелы россиян. 9 мая оккупанты ракетными ударами разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры, а 30 мая под обстрелами россиян погибло три священнослужителя.

Ранее "Телеграф" наглядно показывал, во что российские оккупанты превратили многие населенные пункты в Донецкой области, которую они приехали "освобождать". Корреспондент "Телеграфа" побывал в Краматорске, Славянске и Святогорске, и сделал развернутый репортаж с места событий.