Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 155
Цель оккупантов, — захват всего Донбасса, потому подконтрольные Украине населенные пункты и страдают там больше всего
Населенные пункты в Донецкой области уже который год страдают от вооруженной агрессии россии в Украине, — людей там как начали кошмарить во время "русской весны" 2014 года, так там не прекращаются обстрелы и сейчас. Корреспондент "Телеграфа" побывал в Краматорске, Славянске и Святогорске, и сделал развернутый репортаж с места событий.
Краматорск, — крупный промышленный населенный пункт, который выступает административным центром в Донецкой области после захвата российскими оккупантами Донецка. Пусть городу всего полтора столетия, но на месте его современного расположения с давних времен жили казаки. По состоянию на 2021 год в Краматорске проживало 150 тысяч человек, и около трети из них остаются там до сих пор, несмотря на почти непрекращающиеся обстрелы.
Оперативно и честно о войне читайте в нашем Телеграме
Славянск находится в Краматорском районе, этот город чуть меньше (там жило около 100 тысяч человек), но успел побывать под оккупацией в 2014 году, так что прочувствовал на себе все прелести "русского мира".
Святогорск совсем маленький городок на пять тысяч жителей, но известен на всю Украину своими зелеными насаждениями и Свято-Успенской лаврой.
Неоднократно Генштаб ВСУ называл главную цель россиян в Украине, — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Одной из главных целей называют Краматорск. Но за время захвата отдельных районов в этом регионе у украинских защитников была возможность подготовиться, и россияне получают мощнейший отпор.
Так в Краматорске "освободили" здание школы:
Поскольку все планы оккупантов рушатся, они стреляют по мирным жителям, пытаясь вынудить Украину идти на уступки ради сохранения жизней, а также прибегают к лютой пропаганде.
Очень страдают и жилые районы:
Страдают и нежилые дома.
Страдают от рук оккупантов и объекты религиозного значения.
Но главное, что Донбасс — был и будет Украина!
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" показывал развернутый репортаж из разбитой войной Ахтырки Сумской области.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-