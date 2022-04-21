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Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов

Цель оккупантов, — захват всего Донбасса, потому подконтрольные Украине населенные пункты и страдают там больше всего

Населенные пункты в Донецкой области уже который год страдают от вооруженной агрессии россии в Украине, — людей там как начали кошмарить во время "русской весны" 2014 года, так там не прекращаются обстрелы и сейчас. Корреспондент "Телеграфа" побывал в Краматорске, Славянске и Святогорске, и сделал развернутый репортаж с места событий.

Краматорск, — крупный промышленный населенный пункт, который выступает административным центром в Донецкой области после захвата российскими оккупантами Донецка. Пусть городу всего полтора столетия, но на месте его современного расположения с давних времен жили казаки. По состоянию на 2021 год в Краматорске проживало 150 тысяч человек, и около трети из них остаются там до сих пор, несмотря на почти непрекращающиеся обстрелы.

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Славянск находится в Краматорском районе, этот город чуть меньше (там жило около 100 тысяч человек), но успел побывать под оккупацией в 2014 году, так что прочувствовал на себе все прелести "русского мира".

Святогорск совсем маленький городок на пять тысяч жителей, но известен на всю Украину своими зелеными насаждениями и Свято-Успенской лаврой.

Краматорск, Славянск и Святогорск совсем рядом от боевых действий
Краматорск, Славянск и Святогорск совсем рядом от боевых действий
Один из мостов устал от "русского мира"
Один из мостов устал от "русского мира"

Неоднократно Генштаб ВСУ называл главную цель россиян в Украине, — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Одной из главных целей называют Краматорск. Но за время захвата отдельных районов в этом регионе у украинских защитников была возможность подготовиться, и россияне получают мощнейший отпор.

Снаряды россиян оставляют огромные котлованы
Снаряды россиян оставляют огромные котлованы
Фото не передает всей глубины
Фото не передает всей глубины

Так в Краматорске "освободили" здание школы:

Снаряд прилетел прямо в спортзал
Снаряд прилетел прямо в спортзал
Часть здания рухнула
Часть здания рухнула
Во дворе осталась огромная воронка
Во дворе осталась огромная воронка
Кольцо, как ты, держишься?
Кольцо, как ты, держишься?

Поскольку все планы оккупантов рушатся, они стреляют по мирным жителям, пытаясь вынудить Украину идти на уступки ради сохранения жизней, а также прибегают к лютой пропаганде.

Очень страдают и жилые районы:

Бархатцы в этом дворе уже вряд ли посадят в этом году
Бархатцы в этом дворе уже вряд ли посадят в этом году
В квартирах там наверное размещены вымышленные базы "Азова"
В квартирах там наверное размещены вымышленные базы "Азова"
А может это телевизор из чрезвычайно опасной химической лаборатории, которых так боится роспропаганда?
А может это телевизор из чрезвычайно опасной химической лаборатории, которых так боится роспропаганда?
При таких обстрелах скотч на окнах мало чем уже может помочь
При таких обстрелах скотч на окнах мало чем уже может помочь
Батарейка тоже не выдержала
Батарейка тоже не выдержала
А ведь там и продолжают жить люди
А ведь там и продолжают жить люди

Страдают и нежилые дома.

Сносит целые этажи
Сносит целые этажи
Видимо, россияне решили, что это очень опасное стратегическое здание
Видимо, россияне решили, что это очень опасное стратегическое здание
Может там прятался генерал НАТО?
Может там прятался генерал НАТО?
После обстрела здание еще и горело
После обстрела здание еще и горело

Страдают от рук оккупантов и объекты религиозного значения.

Ничего святого у россиян
Ничего святого у россиян
Знаменитая Свято-Успенская лавра в Святогорске держится
Знаменитая Свято-Успенская лавра в Святогорске держится
А вот некоторые деревья - нет
А вот некоторые деревья - нет
Даже крест наклонился от зверств россиян
Даже крест наклонился от зверств россиян

Но главное, что Донбасс — был и будет Украина!

Самый большой флаг Украины продолжает развиваться над Краматорском
Самый большой флаг Украины продолжает развиваться над Краматорском
Никогда над Краматорском не будет триколора
Никогда над Краматорском не будет триколора
Правда ведь
Правда ведь
Даже собачки ждут, пока россияне уйдут
Даже собачки ждут, пока россияне уйдут

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" показывал развернутый репортаж из разбитой войной Ахтырки Сумской области.

Теги:
#Краматорск #Славянск #Репортаж #Святогорск
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
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Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
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