Укр

Названы следующие два города Украины, которые попытается разрушить россия

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Названы следующие два города Украины, которые попытается разрушить россия Новость обновлена 14 апреля 2022, 10:46

Свежая сводка разведки Великобритании на утро 14 апреля:

Выступление путина во вторник подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу, где рф наносит удары по украинским войскам в рамках подготовки к новому наступлению.

На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны рф. Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия.

Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Однако для этого потребуются значительные силы. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

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