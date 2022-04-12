Города почти не осталось: как выглядит Ахтырка после отступления россиян (фоторепортаж)

Целый месяц российские военные пытались захватить населенный пункт

Ахтырка — некогда культурный, духовный, а главное мирный городок неподалеку от Сум, к сожалению, почти полностью разбитый после попыток захвата россиянами. "Телеграф" побывал на месте событий и сделал красноречивые фото руин, которые там остались.

В Ахтырке жило до 50 тысяч человек, при этом, каждый десятый там был этническим русским.

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Поскольку через этот город лежал путь на Харьков и Полтаву от украинско-российской границы, он в первый же день вторжения попал под обстрелы.

Ахтырка на карте (зеленым выделены территории, которые были под контролем россиян в 2022 году)

Несмотря на бесконечную стрельбу и попытки штурма, Ахтырка героически продержалась и через месяц с начала боев получила звание города-героя Украины.

26 марта Вооруженные силы пошли в контрнаступление, отбили соседний Тростянец, и линия фронта сдвинулась от Ахтырки. А через считанные дни после этого оккупанты и вовсе вышли из этого региона.

Однако повреждения в городе не пересчитать.

Показательно для понимания, что такое "русский мир", можно просто сравнить фото "до" и "после" Ахтырского горсовета на улице Независимости:

Ахтырский городской совет до вторжения рф

Ахтырский горсовет после вторжения россии в Украину

Здание почти разрушено

Но флаг Украины продолжает развиваться над городом

Многие люди остались в Ахтырке, несмотря ни на что

И жизнь в городке под Сумами продолжается

Пострадали и все остальные районы городка.

Местами от города одни руины и остались

Удивительно, как вообще что-то смогло уцелеть после стольких дней обстрелов

Разруха - визитная карточка "русского мира"

Сильно пострадали жилые дома и инфраструктура города:

Через город проходила железная дорога

Российскими обстрелами уничтожили целые улицы

Многие семьи лишились домов

Далеко не все пережили вторжение

Весь город покрыт такими котлованами после попадания снарядов

Батареи, как вы, держитесь?

От отдельных домов остались только груды хлама

А ведь там раньше был чей-то дом

Несмотря ни на что, в Ахтырке до сих пор остались люди и жизнь продолжается, — местные помогают как друг другу, так и братьям нашим меньшим, пушистикам:

Многие люди остались в городе и будут его постепенно теперь восстанавливать

Животные храбро пережили приход "русского мира" вместе с людьми

Четверолапые товарищи будут морально помогать восстанавливать город

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал показательный фоторепортаж разрушенной россиянами Бучи.

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