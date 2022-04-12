Города почти не осталось: как выглядит Ахтырка после отступления россиян (фоторепортаж)
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Целый месяц российские военные пытались захватить населенный пункт
Ахтырка — некогда культурный, духовный, а главное мирный городок неподалеку от Сум, к сожалению, почти полностью разбитый после попыток захвата россиянами. "Телеграф" побывал на месте событий и сделал красноречивые фото руин, которые там остались.
В Ахтырке жило до 50 тысяч человек, при этом, каждый десятый там был этническим русским.
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Поскольку через этот город лежал путь на Харьков и Полтаву от украинско-российской границы, он в первый же день вторжения попал под обстрелы.
Несмотря на бесконечную стрельбу и попытки штурма, Ахтырка героически продержалась и через месяц с начала боев получила звание города-героя Украины.
26 марта Вооруженные силы пошли в контрнаступление, отбили соседний Тростянец, и линия фронта сдвинулась от Ахтырки. А через считанные дни после этого оккупанты и вовсе вышли из этого региона.
Однако повреждения в городе не пересчитать.
Показательно для понимания, что такое "русский мир", можно просто сравнить фото "до" и "после" Ахтырского горсовета на улице Независимости:
Пострадали и все остальные районы городка.
Сильно пострадали жилые дома и инфраструктура города:
Несмотря ни на что, в Ахтырке до сих пор остались люди и жизнь продолжается, — местные помогают как друг другу, так и братьям нашим меньшим, пушистикам:
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал показательный фоторепортаж разрушенной россиянами Бучи.
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