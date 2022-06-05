Дим стоїть стовпом: ексклюзивні фото та відео з місця "прильотів" у Києві

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці події

Вранці в неділю, 5 червня, під ракетний удар потрапили об’єкти у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. За попередніми даними, постраждала одна людина, але руйнації масштабні.

За останніми даними, вдарили по цивільних та військових об’єктах у східній частині столиці, серед іншого під удар потрапив і об’єкт "Укрзалізниці". Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та зробив ексклюзивні фото та відео.

Зі зрозумілих причин точне місце "прильотів" ми не вказуємо, а фото та відео зацензурили.

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Удар по одному з об’єктів обійшовся без серйозних наслідків, пожежі не виникло, хоча руйнування все ж таки присутні. На місці працюють спеціальні служби та перебуває багато стривожених місцевих жителів.

Місце НП огородили

У будинках розбилося скло

Працюють рятувальники

Другий "приліт" був набагато руйнівнішим, виникла серйозна пожежа. Масштаби її можна оцінити з висоти:

Дим від пожежі видно за багато кілометрів

Пожежа виникла серйозна

Йдуть роботи з ліквідації наслідків ракетного удару

Масштаби руйнувань та дані про постраждалих уточнюються

Як повідомляв "Телеграф", вранці 5 червня вибухи також чули у Київській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.