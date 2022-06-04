Коли закінчиться війна: Резніков озвучив "свій оптимістичний прогноз"

У Міноборони також дали чітке визначення російській армії

У суботу, 4 червня, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф в Міноборони України заявили, що війна може завершитися у 2022 році.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков сказав під час участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, передає офіційний сайт відомства.

За словами міністра, росія все ще продовжує наступальні дії з метою окупувати Україну. Резніков зазначив, що передбачити, коли закінчиться війна, неможливо. При цьому глава Міноборони дав "свій оптимістичний прогноз", згідно з яким військові дії припиняться вже в цьому році.

"росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав Резніков.

Також міністр зазначив, що ЗСУ воюють зараз із вбивцями, мародерами та насильниками, додавши, що російських солдатів називають "орками".

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їхні орки", – резюмував Резніков.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про розгром цілої армії росіян.

Нагадаємо, в суботу росіяни обстріляли Миколаїв, влада повідомила про загиблих.