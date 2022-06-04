Мобілізація в Україні: скільки є категорій "білих квитків" та кого можуть закликати

Кого зі звільнених від призову у мирний час почали призивати після введення воєнного стану

В Україні з початку воєнного стану триває загальна мобілізація, яка триватиме щонайменше до 23 серпня. Оскільки вона має на увазі призов в стрій всіх військовозобов’язаних, то повістки почали отримувати й ті, хто у мирний час був звільнений від служби.

За словами адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова, до початку бойових дій такі ділилися на три категорії — непридатні у мирний час, тимчасово непридатні та повністю непридатні.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну уникнути призову можуть лише люди з третьої категорії, яких повністю зняли з військового обліку.

Водночас непридатних у мирний час військкомати мають повне право призвати на службу. Здебільшого вони будуть направлені до тилових підрозділів, проте якщо здоров’я дозволяє, то військовозобов’язані з цієї категорії цілком можуть потрапити і на передову. У будь-якому разі рішення про це ухвалить медкомісія, яка чітко вкаже у своєму висновку, що можна, а що не можна робити призовнику.

Щодо категорії тимчасово непридатних, то це стосується людей, які перенесли тяжку хворобу або хірургічну операцію. Зазвичай їм дають відстрочку від призову, після якої їм все одно доведеться прийти у військкомат і отримати там висновок медкомісії про придатність чи непридатність до подальшого несення служби.

Варто зазначити, що медкомісії у військкоматах мають чіткий перелік хвороб, які визначають ступінь придатності військовозобов’язаного до несення військової служби.

Проте від призову можуть звільнити й здорових людей. Загалом таких в Україні дев’ять категорій.