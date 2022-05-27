Статус УБД в Україні: хто його отримає та що він дає

Статус УБД дає людині низку пільг від держави

Військовослужбовцям ЗСУ та іншим українцям, які брали безпосередню участь у відбитті російського вторгнення, належить статус Учасника бойових дій (УБД).

"Телеграф" вирішив докладно розповісти про те, що це таке, хто його отримає і що він дає.

Відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статус УБД можуть отримати військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, співробітники СБУ, ДПСУ, поліції та МВС, а також інших військових формувань, які захищали Україну під час проведення АТО/ООС або під час повномасштабного російського вторгнення.

Також його можуть отримати члени добровольчих формувань чи територіальної оборони. Головним критерієм отримання статусу УБД є наявності документа, який підтверджує, що людина брала участь у бойових діях і перебував у зоні ООС/АТО чи фронті протягом щонайменше 30 днів.

Учасники бойових дій отримують низку пільг від держави, до яких належать:

безкоштовні медикаменти, що видаються за рецептами лікаря;

безкоштовне зубопротезування;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням чи компенсація його вартості;

75% знижка на оплату комуналки та купівлі палива;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а також отримання права один раз на два роки отримати безкоштовний проїзд залізничним, повітряним чи міжміським транспортом;

щорічне медичне обстеження із залученням фахівців;

право на першочергове отримання медичних послуг, включаючи та обслуговування в аптеках;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% від середньої зарплати;

право взяти щорічну відпустку в будь-який зручний час, а також отримати додаткову неоплачувану відпустку строком на два тижні;

першочергове виділення ділянок для індивідуального житлового будівництва, а УБД, які отримали поранення чи контузію, забезпечуються житловою площею;

податкові пільги, а також щомісячну пенсію або соціальну допомогу;

отримання раз на рік разової грошової допомоги у розмірі, що визначається Кабміном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто знати військовозобов’язаним переселенцям, які були змушені залишити будинки після початку військового вторгнення росії.