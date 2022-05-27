Статус УБД в Украине: кто его получит и что он дает

Статус УБД дает человеку ряд льгот от государства

Военнослужащим ВСУ и другим украинцам, которые принимали непосредственное участие в отражении российского вторжения положен статус Участника боевых действий (УБД).

"Телеграф" решил рассказать подробно о том, что это такое, кто его получит и что он дает.

Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", статус УБД могут получить военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, сотрудники СБУ, ГПСУ, полиции и МВД, а также других военных формирований, которые защищали Украину во время проведения АТО/ООС или во время полномасштабного российского вторжения.

Также его могут получить члены добровольческих формирований или территориальной обороны. Главным критерием для получения статуса УБД является наличия документа, который подтверждает, что человек принимал участие в боевых действиях и находился в зоне ООС/АТО или на фронте в течение не менее 30 дней.

Участники боевых действий получают ряд льгот от государства, к которым относятся:

бесплатные медикаменты, выдающиеся по рецептам врача;

бесплатное зубопротезирование;

обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости;

75% скидка на оплату коммуналки и покупки топлива;

бесплатный проезд в общественном транспорте, а также получения права один раз в два года получить бесплатный проезд железнодорожным, воздушным или междугородним транспортом;

ежегодное медицинское обследование с привлечением специалистов;

право на первоочередное получение медицинских услуг, включая и обслуживание в аптеках;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;

право взять ежегодный отпуск в любое удобное время, а также получить дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком на две недели;

первоочередное выделение участков для индивидуального жилищного строительства, а УБД, которые получили ранения или контузию обеспечиваются жилой площадью;

налоговые льготы, а также ежемесячной пенсии или социальной помощи;

получение раз в году разовой денежной помощи в размере, определяемом Кабмином.

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