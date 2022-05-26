Мобилизация в Украине: законно ли отправлять призывников сразу на передовую

В нашей стране продолжается вторая волна мобилизации

В Украине до 23 августа продлили действие военного положения вместе со сроком общей мобилизации. Под мобилизацию подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способных выполнять воинскую обязанность. Поскольку не все из этих граждан служили в армии, то возникает вопрос — отправляют ли новоприбывших сразу на передовую.

На него ответили в Ассоциации работников Украины, передает "Телеграф".

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Отмечается, что мобилизованных, которые не проходили военную службу, сразу отправить на передовую не могут. Сначала они должны пройти профессиональную подготовку в учебных центрах.

Во время военного положения сроки подготовки сократили призывников обучают от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности. После этой подготовки военнослужащих направляют в подразделения (военные части), в том числе и в ведущие боевые действия.

Виды подготовки призывников

Начальная подготовка – целью которой является формирование у людей первичных общевойсковых знаний и особых компетентностей.

– целью которой является формирование у людей первичных общевойсковых знаний и особых компетентностей. Базовая подготовка — необходима для подготовки гражданина к задачам как в мирное, так и в военное время. Во время нее учат пользоваться оружием, действовать на поле боя, оказывать к медицинской помощи, обращаться с самодельными взрывными устройствами и т.д.

Что делать, если Вас отправили на передовую без подготовки?

Если направили на передовую без подготовки и навыков владения оружием, необходимо обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины и ВСУ по телефонам: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99.

Для оперативного реагирования на нарушение необходимо назвать ФИО мобилизованного и номер воинской части, в которую он направлен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории граждан не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.