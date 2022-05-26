Мобілізація в Україні: чи законно відправляти призовників одразу на передову

Наразі у нашій країні триває друга хвиля мобілізації

В Україні до 23 серпня продовжили дію воєнного стану разом з терміном загальної мобілізації. Під мобілізацію підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок. Оскільки не всі з цих громадян служили в армії, то виникає питання — чи новоприбулих одразу відправляють на передову.

На нього відповіли в Асоціації працівників України, передає "Телеграф".

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Зазначається, що мобілізованих, які не проходили військової служби, одразу відправити на передову не можуть. Спочатку вони мають пройти фахову підготовку у навчальних центрах.

Під час воєнного стану терміни підготовки скоротили — призовників навчають від 7 до 20 діб, залежно від складності спеціальності. Після цієї підготовки військовослужбовців направляють у підрозділи (військові частини), у тому числі й у такі, які ведуть бойові дії.

Види підготовки призовників

Початкова підготовка — метою якої є формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей.

— метою якої є формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей. Базова підготовка — потрібна для підготовки громадянина до завдань як у мирний, так і у воєнний час. Під час неї навчають користуватися зброєю, діяти на полі бою, надавати домедичну допомогу, поводитися з саморобними вибуховими пристроями і т.д.

Що робити, якщо відправили на передову без підготовки?

Якщо направили на передову без підготовки і навичок володіння зброєю необхідно звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України та ЗСУ за телефонами: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99.

Для оперативного реагування на порушення необхідно назвати ПІБ мобілізованого та номер військової частини, до якої його направлено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії громадян не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.