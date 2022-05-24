Мобілізація в Україні триває: хто не підлягає обов’язковій службі

Юристи зазначають, що вказаний перелік "кого не можна мобілізувати" може бути змінений в будь-який час

В Україні разом із дією воєнного стану продовжено термін загальної мобілізації до 23 серпня. Але законодавством передбачено ряд категорій осіб, які не підлягають обов’язковій службі. Докладніше про це в матеріалі "Телеграфу".

В Україні мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок. Наразі триває так звана друга хвиля загальної мобілізації, що передбачає призов резервістів або тих, хто проходив військову службу до 2014 року або служив за контрактом.

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Хто не підлягає обов’язковій службі

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі категорії військовозобов’язаних:

Заброньовані за органами влади, підприємствами, установами і організаціями. Особи з інвалідністю. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінка чи чоловік, в разі якщо самостійно виховує неповнолітню дитину (дітей). Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А. Ті, в кого на утриманні перебуває дитина з важкою хворобою (докладний перелік захворювань — у законі, ст. 23). Жінки та чоловіки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, якщо на їхньому утриманні знаходяться неповнолітні діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування діти. Ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі якщо відсутні інші люди, здатні надавати такий догляд. Народні депутати. Працівники органів військового управління і військових частин, а також підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби та Управління державної охорони. Студенти вишів, асистенти-стажери, аспіранти і докторанти (йдеться про денну та дуальну форму навчання). Наукові, науково-педагогічні працівники закладів вищої і вищої професійної освіти. Особи, в яких близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час проведення АТО.

При цьому, особи, які перераховані у пунктах 3, 4, 8, можуть бути призвані на військову службу, але в разі їх згоди і лише за місцем проживання.

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Крім того, пояснює юристка Емілія Курило, під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні або обмежено придатні до військової служби – теж підлягають мобілізації. Але винятком є ті, хто був повністю знятий з військового обліку через непридатність: це визначає військово-лікарська комісія.

Додамо, що в умовах воєнного стану, заявляє юристка Інни Кердзевадзе, у будь-який момент вказаний перелік "кого не можна мобілізувати" може бути змінений. Причому як у бік розширення, так і в бік зменшення.

Як писав "Телеграф", людей із так званим "білим квитком" теж можуть призвати у воєнний час. Не підлягають мобілізації лише ті, хто визнані повністю непридатними до служби.