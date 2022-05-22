Загальна мобілізація: куди можуть призвати з "білим квитком"

Куди можуть відправити служити обмежено придатних до служби людей

В Україні продовжили терміни воєнного стану, а це означає, що загальна мобілізація продовжується. Зокрема, збільшується і ймовірність того, що у військкомат викличуть і людину з т.зв. "білим квитком", однак у цьому випадку є свої нюанси.

Розібратися в них допомогла "Юридична сотня".

Варто зазначити, що в українському законодавстві немає визначення "білий квиток", але термін став стійким виразом для позначення людей, які обмежено придатні для несення військової служби або зовсім непридатні.

Крім зазначених категорій військовозобов’язаних сюди також іноді відносять людей, які набули статусу тимчасово непридатного до несення військової служби через перенесену хірургічну операцію або хворобу.

В цей час мобілізації не підлягають тільки ті військовозобов’язані, які були повністю зняті з військового обліку, тобто визнані повністю непридатними до служби. Втім, вони все ще можуть після проходження медкомісії стати до лав ЗСУ за власним бажанням.

Дещо складніше справи з обмежено придатними та непридатними до служби у мирний час військовозобов’язаними. В умовах воєнного стану вони підлягають мобілізації, проте їх не можуть направити до:

високомобільні десантні війська;

плавсклад;

морську піхоту;

спецспоруди.

Але цей статус дозволяє їм проходити службу в:

частинах чи підрозділах забезпечення;

військових комісаріатах, організаціях та установах;

навчальних закладах;

Слід зазначити, що направлення у ті чи інші частини проводиться з урахуванням стану здоров’я призовника після отримання висновків медкомісії.

Свідоцтво про обмежену придатність також не дає дозволу на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, оскільки особа все ще підлягає мобілізації.

Винятком у цьому випадку може бути посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про прохання дозволити чоловікам виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.