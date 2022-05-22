Всеобщая мобилизация: куда могут призвать с "белым билетом"

Куда могут отправить служить ограничено пригодных к службе людей

В Украине продлили сроки военного положения, а это значит, что всеобщая мобилизация продолжается. В частности увеличивается и вероятность того, что в военкомат вызовут и человека с т.н. "белым билетом", однако в этом случае есть свои нюансы.

Разобраться в них помогла "Юридическая сотня".

Стоит отметить, что в украинском законодательстве нет определения "белый билет", но термин стал устойчивым выражением для обозначения людей, которые ограничено пригодны к несению воинской службы или вовсе непригодны.

Кроме указанных категорий военнообязанных сюда также иногда относят людей, которые получили статус временно непригодного к несению воинской службы по причине перенесенной хирургической операции или болезни.

В настоящее время мобилизации не подлежат только те военнообязанные, которые были полностью сняты с воинского учета, то есть, признаны полностью непригодными к службе. Впрочем, они все еще могут после прохождения медкомиссии встать в ряды ВСУ по собственному желанию.

Несколько сложнее дела обстоят с ограничено пригодными и непригодными к службе в мирное время военнообязанными. В условиях военного положения они подлежат мобилизации, однако их не могут направить в:

высокомобильные десантные войска;

плавсостав;

морскую пехоту;

спецсооружения.

Но этот статус позволяет им проходить службу в:

частях или подразделениях обеспечения;

военных комиссариатах, организациях и учреждениях;

учебных заведениях;

Стоит отметить, что направление в те или иные части проводится с учетом состояния здоровья призывника после получения выводов медкомиссии.

Свидетельство об ограниченной пригодности также не дает разрешения на выезд за границу в условиях военного положения, поскольку лицо все еще подлежит мобилизации.

Исключением в этом случае может быть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о просьбе разрешить мужчинам выезжать за границу во время действия военного положения.