Мобілізація у воєнний час: що потрібно знати обмежено придатним

Під час воєнного стану у ВСУ не закликають лише повністю знятих з військового обліку чоловіків

Після оголошення воєнного стану через вторгнення росії, в Україні стартувала загальна мобілізація, а у військкомати почали викликати не лише людей, які раніше проходили військову службу, а й тих, хто у мирний час був звільнений від неї. Йдеться про обмежено придатних та непридатних до несення служби у мирний час.

Як пояснила в коментарі NTA юрист Axon Partners, військовослужбовець ЗСУ Емілія Курило, під час воєнного стану вони зобов’язані прийти у військкомати.

"В указі президента України про загальну мобілізацію зазначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні або обмежено придатні до військової служби – підлягають мобілізації. Чоловік зобов’язаний прийти до військкомату", — сказала вона.

Вона наголосила, що винятком є ті чоловіки, які були повністю зняті з військового обліку через непридатність.

При цьому Курило зазначає, що придатність до несення військової служби визначає військово-лікарська комісія. Існує певний перелік хвороб, через які військовозобов’язані можуть повністю зняти з обліку.

Тобто у воєнний час чоловіки віком 18-60 років діляться на дві категорії, придатні або ні. А обмежено придатні попадають саме в першу категорію.

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Як повідомлялося раніше, для обмежено придатних існує низка пологів військ, у які вони не зможуть потрапити навіть якщо їх призвуть на службу. До таких, наприклад, належать десантники чи морська піхота.