Мобилизация в военное время: что стоит знать ограничено пригодным

Во время военного положения в ВСУ не призывают лишь полностью снятых с военного учета мужчин

После объявления военного положения из-за вторжения россии, в Украине стартовала всеобщая мобилизация, а в военкоматы начали вызывать не только людей, которые ранее проходили воинскую службу, но и тех, кто в мирное время был от нее освобожден. Речь идет об ограничено пригодных и непригодных к несению службы в мирное время.

Как объяснила в комментарии NTA юрист Axon Partners, военнослужащая ВСУ Эмилия Курило, во время военного положения они обязаны прийти в военкоматы.

"В указе президента Украины об общей мобилизации указано, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные или ограниченно пригодные к военной службе – подлежат мобилизации. Мужчина обязан прийти в военкомат", — сказала она.

Она подчеркнула, что исключением являются лишь те мужчины, которые были полностью сняты с воинского учета из-за непригодности.

При этом Курило отмечает, что пригодность к несению воинской службы определяет военно-врачебная комиссия. Существует определенный список болезней, из-за которых военнообязанного могут полностью снять с учета.

То есть в военное время мужчины в возрасте 18-60 лет делятся на две категории пригодные и нет. А ограничено пригодные попадают именно в первую категорию.

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Как сообщалось ранее, для ограничено пригодных существует ряд родов войск, в которые они не смогут попасть даже если их призовут на службу. К таковым, например, относятся десантники или морская пехота.