Мобилизация в Украине продолжается: кто не подлежит обязательной службе

Юристы отмечают, что указанный список "кого нельзя мобилизовать" может быть изменен в любое время

В Украине вместе с действием военного положения продлен срок общей мобилизации до 23 августа. Но законодательством предусмотрен ряд категорий лиц, не подлежащих обязательной службе. Подробнее об этом в материале "Телеграфа".

В Украине мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинскую обязанность. В настоящее время продолжается так называемая вторая волна общей мобилизации, предусматривающая призыв резервистов или проходивших военную службу до 2014 года или служивших по контракту.

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Кто не подлежит обязательной службе

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации следующие категории военнообязанных:

Забронированные за органам власти, предприятиями, учреждениями и организациями. Лица с инвалидностью. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Женщина или мужчина, если самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка (детей). Женщины и мужчины, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А. Те, у кого на содержании находится ребенок с тяжелой болезнью (подробный перечень заболеваний — в законе, ст. 23). Женщины и мужчины, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, если на их содержании находятся несовершеннолетние дети-сироты или лишенные родительской опеки дети. Те, кто занят постоянным уходом за нуждающимися лицами, в случае если отсутствуют другие люди, способные предоставлять такой уход. Народные депутаты. Работники органов военного управления и воинских частей, а также предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственное бюро расследований, Государственной исполнительной службы и Управления государственной охраны. Студенты вузов, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (речь идет о дневной и дуальной форме обучения). Научные, научно-педагогические работники заведений высшего и высшего профессионального образования. Лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

При этом лица, перечисленные в пунктах 3, 4, 8, могут быть призваны на военную службу, но в случае их согласия и только по месту жительства.

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Кроме того, объясняет юрист Эмилия Курило, во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные или ограниченно пригодные к военной службе – тоже подлежат мобилизации. Но исключением являются те, кто был полностью снят с военного учета по непригодности: это определяет военно-врачебная комиссия.

Добавим, что в условиях военного положения, заявляет юрист Инны Кердзевадзе, в любой момент указанный перечень "кого нельзя мобилизовать" может быть изменен. Причем как в сторону расширения, так и в сторону убавления.

Как писал "Телеграф", людей с так называемым "белым билетом" тоже могут призвать в военное время. Не подлежат мобилизации только те, кто признан полностью непригодным к службе.