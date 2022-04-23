Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кого могут забрать в армию прямо сейчас, а у кого есть отсрочка

Отказ от повестки чреват штрафом или даже уголовной ответственностью

В Украине продолжается вторая из четырех волн мобилизации. Кто подлежит мобилизации и нет, как по закону должны вручать повестку и какие права имеют военнообязанные переселенцы — "Телеграф" узнал у юриста адвокатского бюро Ларисы Матвеевой "Альфа-Омега" Инны Кердзевадзе.

Так, статья 65 Конституции определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

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После полномасштабного нападения рф на Украину 24 февраля 2022 года Указом Президента Украины № 69/2022 была объявлена общая мобилизация, а Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины было поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов в пределах общего срока мобилизации.

Сколько волн мобилизации в Украине

Как поясняет юрист, структура военного резерва человеческих ресурсов предусматривает:

оперативный резерв первой и второй очереди – резервисты и военнообязанные;

мобилизационный резерв – военнообязанные, предназначенные для доукомлектования военных учебных заведений и учебных частей;

гражданский резерв – граждане, в том числе резервисты и военнообязанные, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны государства.

Очереди (волны) мобилизации являются достаточно условным понятием, однако их можно сгруппировать следующим путем:

Первая волна: оперативные резервисты, бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт, ветераны АТО и ООС, контрактники в возрасте до 40 лет. Вторая волна: резервисты, не попавшие в первую волну. В основном это военнослужащие, которые уже имели военный опыт до 2014 года. Третья волна: военнослужащие, входящие в мобилизационный резерв (выпускники университетов, прошедшие военную кафедру и имеющие звание офицера запаса). Четвертая волна: граждане, составляющие так называемый общественный резерв. Это мужчины, у которых нет боевого опыта, но они могут быть вовлечены в военные формирования при условии наиболее критического сценария развертывания войны.

Юрист подчеркнула, что те, кто предварительно не служил и не имеет какого-либо военного опыта, сначала направляются в учебные центры ВСУ. Только после окончания обучения последние выбывают для комплектования соответствующих подразделений, ведущих боевые действия. По словам правозащитницы, такое обучение длится от 7 до 20 дней.

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Кого не могут мобилизовать в Украине

Мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг по защите нашего государства, кроме исключений, предусмотренных законом.

Как отмечает Кердзевадзе, статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Среди них:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

лица с инвалидностью, признанные военно-врачебной комиссией временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

те, кто воспитывают ребенка с болезнью из перечня (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), редкие орфанные, онкологические, онкогематологические заболевания, острые хронические заболевания почек IV степени) или ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи;

лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

те, у кого на содержании пребывают несовершеннолетние дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или супруга(и), нуждающимися в постоянном уходе;

те, у кого имеют инвалидность I, II группы жена (муж) и/или один из родителей (своих или супруга/супруги);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособным; те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы или нуждающимися в постоянном уходе, в случае отсутствия других людей, способных осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники ряда ведомств — органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны.

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Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования (при наличии не менее 0,75 ставки);

В этом же перечне женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО из числа:

военнослужащих или работников военных формирований;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались для обеспечения проведения АТО;

членов добровольческих формирований, выполнявших задачи антитеррористической операции непосредственно или во взаимодействии с военными формированиями и правоохранительными органами.

Что такое особый период

Исходя из определения в законе, особый период – время функционирования национальной экономики, всех органов государственной власти, ВСУ, предприятий, учреждений и организаций и т.д., а также исполнение гражданами своей конституционной обязанности по защите, независимости и территориальной целостности Украины. Он наступает, в частности, с момента введения военного положения.

По состоянию на сегодняшний день особый период в Украине есть, подчеркивает Кердзевадзе.

"Обязательно нужно помнить, что в любой момент указанный перечень "кого нельзя мобилизовать" может быть изменен. Как в сторону расширения, так и в сторону уменьшения. Если призывник принадлежит к какой-либо категории лиц из вышеупомянутого перечня, такому лицу следует собрать и предоставить территориальному центру комплектования и социальной поддержки соответствующие документы", — сообщила юрист.

Мобилизация ВПЛ: обязанность или право

В связи с боевыми действиями тысячи переселенцев (часть из них призывного возраста) вынуждены были переехать с семьей в безопасные места. Правозащитница напоминает, что состоящим на военном учете с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без соответствующего разрешения терцентра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В случае смены места нахождения мужчины призывного возраста обязаны стать на военный учет. Согласно условиям общей мобилизации такие военнообязанные могут быть призваны в ряды украинской армии.

"Не нужно путать, что если мужчина получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и встал на военный учет в ТЦК и СП в соответствующей области, то его обязаны направить в воинскую часть в той же области. Мобилизированные могут быть направлены в те области, где это необходимо в конкретный момент", — отметила эксперт.

Кто может вручать повестку

Кердзевадзе разъясняет, что во время действия военного положения повестку могут вручать не только представители военкоматов, но и представители военных органов, администраций, а также других военных формирований и органов местного самоуправления. Повестку могут вручить и на улице.

"Обязанность вручения повестки исключительно по месту жительства и регистрации – действующее законодательство не определяет. Отказ от повестки является нарушением, что может привести к административной или уголовной ответственности. К тому же доставлять в ТЦК военнообязанных могут органы Национальной полиции Украины. Украинское законодательство предоставляло такое право полиции еще в мирное время", — объясняет юрист.

Добавим, что в любом случае законодательство Украины требует проведения обязательного медицинского осмотра. Только после определения медицинского состояния призывника его могут мобилизовать. Если вас без навыков владения оружием и подготовки, без проведения медицинского осмотра направили на передовую, то о таких нарушениях можно сообщить на телефоны горячей линии Минобороны.

Следует отметить, что 14 апреля Верховная Рада приняла законопроект №7272, по которому от мобилизации освобождают некоторых студентов и педагогов профессионально-технических училищ.

Напомним, в Украине законодательство предусматривает возможность бронирования военнообязанных работников в условиях военного положения. Конкретный работник может получить отсрочку от призыва на службу при общей мобилизации сроком до полугода.

Как ранее сообщал "Телеграф", мобилизовать на военную службу в Украине могут и женщин. Речь идет о дефицитных профессиях, например, в сферах медицины, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, автомобильного и гусеничного транспорта.