Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кого могут забрать в армию прямо сейчас, а у кого есть отсрочка
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Отказ от повестки чреват штрафом или даже уголовной ответственностью
В Украине продолжается вторая из четырех волн мобилизации. Кто подлежит мобилизации и нет, как по закону должны вручать повестку и какие права имеют военнообязанные переселенцы — "Телеграф" узнал у юриста адвокатского бюро Ларисы Матвеевой "Альфа-Омега" Инны Кердзевадзе.
Так, статья 65 Конституции определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.
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После полномасштабного нападения рф на Украину 24 февраля 2022 года Указом Президента Украины № 69/2022 была объявлена общая мобилизация, а Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины было поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов в пределах общего срока мобилизации.
Сколько волн мобилизации в Украине
Как поясняет юрист, структура военного резерва человеческих ресурсов предусматривает:
- оперативный резерв первой и второй очереди – резервисты и военнообязанные;
- мобилизационный резерв – военнообязанные, предназначенные для доукомлектования военных учебных заведений и учебных частей;
- гражданский резерв – граждане, в том числе резервисты и военнообязанные, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны государства.
Очереди (волны) мобилизации являются достаточно условным понятием, однако их можно сгруппировать следующим путем:
- Первая волна: оперативные резервисты, бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт, ветераны АТО и ООС, контрактники в возрасте до 40 лет.
- Вторая волна: резервисты, не попавшие в первую волну. В основном это военнослужащие, которые уже имели военный опыт до 2014 года.
- Третья волна: военнослужащие, входящие в мобилизационный резерв (выпускники университетов, прошедшие военную кафедру и имеющие звание офицера запаса).
- Четвертая волна: граждане, составляющие так называемый общественный резерв. Это мужчины, у которых нет боевого опыта, но они могут быть вовлечены в военные формирования при условии наиболее критического сценария развертывания войны.
Юрист подчеркнула, что те, кто предварительно не служил и не имеет какого-либо военного опыта, сначала направляются в учебные центры ВСУ. Только после окончания обучения последние выбывают для комплектования соответствующих подразделений, ведущих боевые действия. По словам правозащитницы, такое обучение длится от 7 до 20 дней.
Кого не могут мобилизовать в Украине
Мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг по защите нашего государства, кроме исключений, предусмотренных законом.
Как отмечает Кердзевадзе, статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Среди них:
- забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- лица с инвалидностью, признанные военно-врачебной комиссией временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- те, кто воспитывают ребенка с болезнью из перечня (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), редкие орфанные, онкологические, онкогематологические заболевания, острые хронические заболевания почек IV степени) или ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи;
- лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого на содержании пребывают несовершеннолетние дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или супруга(и), нуждающимися в постоянном уходе;
- те, у кого имеют инвалидность I, II группы жена (муж) и/или один из родителей (своих или супруга/супруги);
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособным; те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы или нуждающимися в постоянном уходе, в случае отсутствия других людей, способных осуществлять такой уход;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники ряда ведомств — органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны.
Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:
- соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования (при наличии не менее 0,75 ставки);
В этом же перечне женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО из числа:
- военнослужащих или работников военных формирований;
- работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались для обеспечения проведения АТО;
- членов добровольческих формирований, выполнявших задачи антитеррористической операции непосредственно или во взаимодействии с военными формированиями и правоохранительными органами.
Что такое особый период
Исходя из определения в законе, особый период – время функционирования национальной экономики, всех органов государственной власти, ВСУ, предприятий, учреждений и организаций и т.д., а также исполнение гражданами своей конституционной обязанности по защите, независимости и территориальной целостности Украины. Он наступает, в частности, с момента введения военного положения.
По состоянию на сегодняшний день особый период в Украине есть, подчеркивает Кердзевадзе.
"Обязательно нужно помнить, что в любой момент указанный перечень "кого нельзя мобилизовать" может быть изменен. Как в сторону расширения, так и в сторону уменьшения. Если призывник принадлежит к какой-либо категории лиц из вышеупомянутого перечня, такому лицу следует собрать и предоставить территориальному центру комплектования и социальной поддержки соответствующие документы", — сообщила юрист.
Мобилизация ВПЛ: обязанность или право
В связи с боевыми действиями тысячи переселенцев (часть из них призывного возраста) вынуждены были переехать с семьей в безопасные места. Правозащитница напоминает, что состоящим на военном учете с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без соответствующего разрешения терцентра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В случае смены места нахождения мужчины призывного возраста обязаны стать на военный учет. Согласно условиям общей мобилизации такие военнообязанные могут быть призваны в ряды украинской армии.
"Не нужно путать, что если мужчина получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и встал на военный учет в ТЦК и СП в соответствующей области, то его обязаны направить в воинскую часть в той же области. Мобилизированные могут быть направлены в те области, где это необходимо в конкретный момент", — отметила эксперт.
Кто может вручать повестку
Кердзевадзе разъясняет, что во время действия военного положения повестку могут вручать не только представители военкоматов, но и представители военных органов, администраций, а также других военных формирований и органов местного самоуправления. Повестку могут вручить и на улице.
"Обязанность вручения повестки исключительно по месту жительства и регистрации – действующее законодательство не определяет. Отказ от повестки является нарушением, что может привести к административной или уголовной ответственности. К тому же доставлять в ТЦК военнообязанных могут органы Национальной полиции Украины. Украинское законодательство предоставляло такое право полиции еще в мирное время", — объясняет юрист.
Добавим, что в любом случае законодательство Украины требует проведения обязательного медицинского осмотра. Только после определения медицинского состояния призывника его могут мобилизовать. Если вас без навыков владения оружием и подготовки, без проведения медицинского осмотра направили на передовую, то о таких нарушениях можно сообщить на телефоны горячей линии Минобороны.
Следует отметить, что 14 апреля Верховная Рада приняла законопроект №7272, по которому от мобилизации освобождают некоторых студентов и педагогов профессионально-технических училищ.
Напомним, в Украине законодательство предусматривает возможность бронирования военнообязанных работников в условиях военного положения. Конкретный работник может получить отсрочку от призыва на службу при общей мобилизации сроком до полугода.
Как ранее сообщал "Телеграф", мобилизовать на военную службу в Украине могут и женщин. Речь идет о дефицитных профессиях, например, в сферах медицины, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, автомобильного и гусеничного транспорта.
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