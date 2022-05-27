Мобилизация внутренне перемещенных лиц: что следует знать

Вынужденных переселенцев также должны ставить на учет в военкоматы

В Украине, где продлили срок общей мобилизации почти до конца лета, могут призывать на военную службу граждан, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц. Для них существует отдельная процедура, которая, впрочем, весьма схожа с обычным призывом.

Более подробно ситуацию объяснила замминистра обороны Анна Маляр, передает "Телеграф".

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По словам чиновницы, из-за полномасштабного нападения россии свои дома покинули миллионы украинцев. Часть из вынужденных переселенцев — мужчины, которые находятся в возрасте от 18 до 60 лет, что считается призывным.

Эти граждане после того как переедут должны будут оформить себе статус внутренне перемещенного лица. Для этого мужчинам необходимо получение отметки в местном военкомате — о становлении на военный учет.

Маляр подчеркивает, что в случае необходимости эти лица могут быть призваны на службу, как и любой другой житель Украины — соответственно к правилам общей мобилизации.

Что именно входит в эти самые правила, "Телеграф" подробно рассказывал раньше. Это и количество волн, и причины, и т.п. Также мы рассказывали, кому не стоит беспокоиться, ведь он не входит в категорию подлежащих мобилизации.