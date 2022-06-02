Загальна мобілізація: кого не призовуть до армії під час воєнного стану

Кого з військовозобов’язаних не призиватимуть до армії

В Україні після початку військового вторгнення російської армії було оголошено загальну мобілізацію. Втім, згідно з українським законодавством, призвати до армії можна далеко не всіх військовозобов’язаних.

Як розповів "Українській правді" юрист фірми "Міллер" Андрій Новак, такі у нашій країні поділяються на дев’ять категорій. Хтось із них звільняється від призову на постійній основі, а іншим дається лише тимчасове відстрочення.

Перша група

Заброньовані особи, які необхідні для виконання інших обов’язків в органах державної влади, державних чи приватних підприємствах.

Бронь видається терміном до 6 місяців, але така опція доступна не всім. Зокрема Генштаб у березні заборонив видавати "броню" військовозобов’язаним дефіцитним спеціальностям.

Друга група

Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні особи.

У воєнний час таким видається відстрочка на два місяці для проходження лікування, а після її закінчення медкомісія розв'язує питання про придатність до військової служби взагалі.

Третя група

Багатодітні батьки чи батьки дітей з інвалідністю.

У цієї групи, каже Новак, іноді виникають проблеми, щоб довести факт утримання дітей.

"Наприклад, коли чоловік одружився з жінкою, яка має троє неповнолітніх дітей, він є для них вітчимом і за фактом їх виховує та забезпечує. Але для військкомату це не доводить, що така людина виховує цих дітей", — сказав він.

Четверта група

Батьки одинаки, які виховують дитину до 18 років. Для звільнення від мобілізації їм необхідний офіційний документ, який підтверджує факт того, що чоловік чи жінка є єдиним опікуном з дитиною.

П’ята група

Батьки, які виховують дітей із тяжкими хворобами. Крім того, сюди потрапляють чоловіки та жінки, які мають чоловіка чи батька з інвалідністю.

Шоста група

Чоловіки та жінки, які виховують дітей-сиріт або займаються доглядом за людьми, які потребують постійного нагляду (у разі, якщо більше нема кому взяти на себе це зобов’язання).

Сьома група

Жінки та чоловіки, які виховують неповнолітню дитину та мають чоловіка, який проходить службу у ЗСУ.

Також сюди потрапляють родичі загиблих чи зниклих безвісти учасників АТО/ООС.

Восьма група

Народні депутати та депутати Верховної Ради АР Крим. Сюди також потрапляють працівники військкоматів, силових структур та структур ЗСУ.

Дев’ята група

Студенти, які проходять навчання за денною або дуальною формою освіти, працівники наукової сфери та педагоги, які працюють на ставку вище 0,75.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація в Україні: чого чекати від третьої хвилі Юрист пояснив нюанси хвиль мобілізації в Україні

Як повідомлялося раніше, після оголошення загальної мобілізації повістки почали приходити і тим, хто до початку вторгнення був звільнений від призову, а саме до обмежено придатних до служби у воєнний час. Втім, це не завжди означає, що їх одразу відправляють до армії, часто військкомат просто хоче уточнити дані про них.