Військовослужбовця з "білим квитком" можуть відправити на передову: за яких умов це можливо

У якому разі військовослужбовця з "білим квитком" можуть відправити на передову

В Україні після оголошення воєнного стану почалася масова мобілізація військовозобов’язаних до лав ЗСУ. Це призвело до того, що в армію почали закликати й тих, хто не був придатний до військової служби у мирний час.

Втім, як розповів "Українській правді" юрист фірми "Міллер" Андрій Новак, із мобілізацією непридатних до служби у мирний час військовозобов’язаними є свої нюанси.

"У положенні про військово-лікарську експертизу у ЗСУ зазначено, що деякі стани здоров’я роблять людину непридатною до служби взагалі, але є особи, які не придатні до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час", — сказав він.

Обмежена придатність у цьому разі означає, що військовозобов’язаного не можуть відправити у деякі роди військ, на кшталт десантно-штурмових, танкових чи морську піхоту, тоді як виконувати тилову роботу вони все ще придатні.

Тобто обмежено придатних у воєнний час військовозобов’язаних можуть спрямовувати до штабів, підрозділів постачання, військових комісаріатів, навчальних закладів тощо.

Водночас Новак наголошує, що все залежить від рішення медичної комісії, яка має чітко визначити, що людині робити можна, а чого не можна. Якщо ж здоров’я дозволяє, то мобілізована людина з білим квитком може навіть бути відправлена на передову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто знати військовозобов’язаним переселенцям, які були змушені залишити будинки після початку військового вторгнення росії.