Чи можуть вручати повістки людям із "білим квитком": що кажуть юристи

Навіщо людям з "білими квитками" видають повістки у військкомати

В Україні після початку вторгнення росії було оголошено воєнний стан та загальна мобілізація, після чого представники військкоматів почали вручати військовозобов’язаним повістки. При цьому отримати їх можуть навіть ті, хто був повністю знятий з військового обліку.

Чому це так, розповів "Українській правді" юрист фірми "Міллер" Андрій Новак.

Зазначається, що після проходження медкомісії у військкоматі людині видається військовий квиток, у якому прописується, чи придатна людина до несення військової служби чи ні.

У ньому може бути один із чотирьох записів:

придатний;

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до служби у мирний час, але обмежено придатний у час;

повністю непридатний зі зняттям з воєнного обліку.

У побуті "білим квитком" зазвичай називають військовий квиток, у якому зазначено про повну чи часткову непридатність до несення військової служби. Втім, у воєнний час мобілізації не підлягають лише повністю непридатні для несення служби.

Проте навіть таким варто носити при собі документи, які підтверджують зняття з обліку, щоб правоохоронці не мали зайвих питань. Також їх можна пред’явити, якщо представники військкоматів намагаються вручити повістку. Особливо це стосується військовозобов’язаних чоловіків-переселенців, яким після переїзду доведеться йти до військкомату, щоб їх поставили на облік за новим місцем проживання.

"Особливість вручення повісток у готелях та на блокпостах у тому, що місцеві військкомати нічого не знають про вас і ваші хвороби, тому видають ці повістки всім", — розповів Новак.

З цього випливає, що навіть люди з "білим квитком" можуть отримати повістку, проте вона найчастіше видається військкоматами з метою уточнити інформацію про військовозобов’язаного, а не направити на військову службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому видається "білий квиток" і з якими хворобами військовозобов’язаного повністю виключають з обліку.