Могут ли вручать повестки людям с "белым билетом": что говорят юристы

Зачем людям с "белыми билетами" выдают повестки в военкоматы

В Украине после начала вторжения россии было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, после чего представители военкоматов начали вручать военнообязанным повестки. При этом получить их могут даже те, кто был полностью снятым с воинского учета.

Почему это так, рассказал "Украинской правде" юрист фирмы "Миллер" Андрей Новак.

Отмечается, что после прохождения медкомиссии в военкомате человеку выдается военный билет, в котором прописывается, пригоден ли человек к несению воинской службы или нет.

В нем может быть одна из четырех записей:

годен;

ограниченно пригоден к воинской службе;

непригоден к службе в мирное время, но ограничено пригоден в военное время;

полностью непригоден со снятием с военного учета.

В быту "белым билетом" обычно называют военный билет, в котором указано о полной или частичной непригодности к несению воинской службы. Впрочем, в военное время мобилизации не подлежат только полностью непригодные к несению службы.

Однако даже таковым стоит носить при себе документы, которые подтверждают снятие с учета, чтобы у правоохранителей не возникало лишних вопросов. Также можно их предъявить, если представители военкоматов пытаются вручить повестку. Особенно это касается военнообязанных мужчин-переселенцев, которым после переезда придется идти в военкомат, чтобы их поставили на учет по новому месту проживания.

"Особенность вручения повесток в отелях и на блокпостах в том, что местные военкоматы ничего не знают о вас и ваших болезнях, поэтому выдают эти повестки всем", — рассказал Новак.

С этого следует, что даже люди с "белым билетом" могут получить повестку, однако она чаще всего выдается военкоматами с целью уточнить информацию о военнообязанном, а не направить на воинскую службу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому выдается "белый билет" и с какими болезнями военнообязанного полностью исключают из учета.