Военнослужащего с "белым билетом" могут отправить на передовую: при каких условиях это возможно

В каком случае военнослужащего с "белым билетом" могут отправить на передовую

В Украине после объявления военного положения началась массовая мобилизация военнообязанных в ряды ВСУ. Это привело к тому, что в армию начали призывать и тех, кто был не пригоден к военной службе в мирное время.

Впрочем, как рассказал "Украинской правде" юрист фирмы "Миллер" Андрей Новак, с мобилизацией непригодных к службе в мирное время военнообязанными есть свои нюансы.

"В положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ указано, что некоторые состояния здоровья делают человека непригодным к службе вообще, но есть лица, которые не пригодны к службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время", — сказал он.

Ограниченная пригодность в этом случае означает, что их не могут отправить в некоторые роды войск, вроде десантно-штурмовых, танковых или в морскую пехоту, а вот выполнять тыловую работу они все еще пригодны.

То есть ограниченно пригодных в военное время военнообязанных могут направлять в штабы, подразделения снабжения, военные комиссариаты, учебные учреждения и т.д.

Вместе с тем Новак подчеркивает, что все зависит от решения медицинской комиссии, которая должна четко определить, что человеку делать можно, а чего нельзя. Если же здоровье позволяет, то мобилизированный человек с "белым билетом" может даже быть отправлен на передовую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стоит знать военнообязанным переселенцам, которые были вынуждены покинуть дома после начала военного вторжения россии.