Всеобщая мобилизация: кого не призовут в армию во время военного положения

Кого из военнообязанных не будут призывать в армию

В Украине после начала военного вторжения российской армии была объявлена всеобщая мобилизация. Впрочем, согласно украинскому законодательству, призвать в армию можно далеко не всех военнообязанных.

Как рассказал "Украинской правде" юрист фирмы "Миллер" Андрей Новак, таковые в нашей стране делятся на девять категорий. Кто-то из них освобождается от призыва на постоянной основе, а другим дается лишь временная отсрочка.

Первая группа

Забронированные лица, которые необходимы для выполнения других обязанностей в органах государственной власти, государственных или частных предприятиях.

Бронь выдается на срок до 6 месяцев, но такая опция доступна не всем. В частности Генштаб в марте запретил выдавать "броню" военнообязанным дефицитных специальностей.

Вторая группа

Люди с инвалидностью или временно непригодные лица.

В военное время таковым выдается отсрочка на два месяца для прохождения лечения, а по ее истечению медкомиссия решает вопрос о пригодности к военной службе вообще.

Третья группа

Многодетные родители или родители детей с инвалидностью.

У этой группы, говорит Новак, иногда возникают проблемы с тем, чтобы доказать факт содержания детей.

"Например, когда мужчина женился на женщине, у которой есть трое несовершеннолетних детей, он является для них отчимом и по факту их воспитывает и обеспечивает. Но для военкомата это не доказывает, что такой человек воспитывает этих детей", — сказал он.

Четвертая группа

Родители одиночки, которые воспитывают ребенка до 18 лет. Для освобождения от мобилизации им необходим официальный документ, который подтверждает факт того, что мужчина или женщина являются единственным опекуном над ребенком.

Пятая группа

Родители, которые воспитывают детей с тяжелыми болезнями. Кроме того сюда попадают мужчины и женщины, которые имеют супруга или родителя с инвалидностью.

Шестая группа

Мужчины и женщины, воспитывающие детей-сирот или занимающихся уходом за людьми, требующими постоянного присмотра (в случае, если больше некому взять на себя это обязательство).

Седьмая группа

Женщины и мужчины, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка и имеют супруга, проходящего службу в ВСУ.

Также сюда попадают родственники погибших или пропавших без вести участников АТО/ООС.

Восьмая группа

Народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым. Сюда также попадают работники военкоматов, силовых структур и структур ВСУ.

Девятая группа

Студенты, проходящие обучение по дневной или дуальной форме образования, работники научной сферы и педагоги, работающие на ставку выше 0,75.

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Как сообщалось ранее, после объявления всеобщей мобилизации повестки начали приходить и тем, кто до начала вторжения был освобожден от призыва, а именно к ограниченно пригодным к службе в военное время. Впрочем, это не всегда значит, что их сразу отправляют в армию, зачастую военкомат просто хочет уточнить данные о них.